Environ 182.000 Palestiniens ont été forcés de quitter le centre et l'est de Khan Younès depuis lundi, alors que "l'intensification des hostilités" alimente "de nouvelles vagues de déplacements internes à travers Gaza", a déclaré le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) dans un communiqué, ajoutant que "des centaines d'autres personnes restaient bloquées dans l'est de Khan Younès".

Jeudi, l'armée israélienne a dit avoir récupéré à Khan Younès les corps de cinq Israéliens, parmi lesquels deux soldats et deux réservistes, tués lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël et emmenés dans la bande de Gaza.

Des témoins et des secouristes ont indiqué que de violents combats se poursuivaient, vendredi, dans l'est de Khan Younès. Une source médicale a indiqué que 26 corps avaient été transportés à l'hôpital Nasser de Khan Younès vendredi.

Cessez-le-feu

Le président américain Joe Biden a évoqué, vendredi, avec le roi Abdallah II de Jordanie ses "efforts" en vue d'un cessez-le-feu à Gaza, au lendemain d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a annoncé la Maison Blanche.

"Le président a informé le roi Abdallah des efforts qu'il déploie pour obtenir la libération des otages et un accord de cessez-le-feu", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Les deux dirigeants ont également discuté des "préparatifs en vue d'une augmentation importante de l'aide humanitaire pendant la période de cessez-le-feu", a-t-elle ajouté.

Le roi Abdallah II a, lui aussi, insisté sur "la nécessité de mettre fin immédiatement à la guerre sur Gaza et d'assurer l'acheminement d'une aide suffisante par tous les points de passage (...) sans délai ni entrave", a annoncé le palais royal jordanien dans un communiqué.

Des délégations égyptienne, américaine, qatarie et israélienne sont attendues, dimanche, à Rome dans le cadre de pourparlers en vue d'un cessez-le-feu, selon un "haut responsable" cité par Al-Qahera News, média proche du renseignement égyptien.