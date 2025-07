Au moins 14 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués et de nombreux autres, blessés, ce samedi, dans une attaque israélienne contre une école abritant des déplacés dans le centre de la bande de Gaza, selon des sources d’Anadolu.

Des sources médicales ont déclaré à Anadolu que l'armée israélienne avait bombardé l'école dans une zone désignée comme “zone humanitaire sûre“ à Deir al-Balah.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une offensive militaire meurtrière contre Gaza avec le soutien américano-britannique, qui a fait plus de 129 000 morts et blessés palestiniens, dont la plupart sont des femmes et des enfants, en plus de 10 000 disparus dans un contexte d’énormes destructions et d’une famine qui a déjà coûté la vie à des dizaines d'enfants, dans l'une des pires catastrophes humanitaires au monde.

Tel Aviv continue sa guerre, ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU ordonnant un cessez-le-feu immédiat, ainsi que les ordonnances de la Cour internationale de Justice stipulant la prise des mesures par Israël pour prévenir les actes de génocidaires et améliorer la situation humanitaire, déjà catastrophique, à Gaza.