Pour la deuxième fois consécutive, les triathlètes ne pourront pas s'entraîner dans la Seine, rendue impropre à la baignade par les pluies qui se sont abattues à Paris vendredi et samedi.

Mais les organisateurs restent "confiants" sur la tenue des épreuves mardi et mercredi, ont-ils assuré dans la nuit de dimanche à lundi.

Après une réunion avec le comité d'organisation des JO, les autorités locales et Météo-France, la fédération internationale de triathlon a pris la "décision d'annuler la partie natation de la familiarisation triathlon" prévue lundi matin, comme la veille, car les "niveaux de qualité de l'eau (...) ne présentent pas les garanties suffisantes", ont indiqué Paris 2024 et World Triathlon dans un communiqué.

Ceci "est dû aux pluies qui se sont abattues sur Paris" vendredi, pendant la cérémonie d'ouverture, et samedi, ont-ils affirmé.

Ils n'ont pas précisé le taux des bactéries E.Coli et entérocoques qui doivent être en deçà d'un certain seuil, mais ont rappelé que "la priorité est la santé des athlètes".

Les décisions sur l'autorisation ou non donnée aux athlètes de nager dans le fleuve sont prises la nuit précédant l'événement sur la base d'un certain nombre d'éléments, dont les analyses de la qualité de l'eau effectuées la veille et qui prennent 24h à livrer leur verdict.

- Hidalgo: "rétablissement" mardi -

Si la qualité de l'eau était insuffisante à J-1, les organisateurs ont prévu des "jours de contingence" pour reporter les épreuves.

Le triathlon est la première discipline olympique qui doit se tenir dans la Seine, avant la natation en eau libre la deuxième semaine des JO de Paris.

L'épreuve individuelle masculine de triathlon doit débuter mardi à 8H00, avant l'épreuve individuelle féminine mercredi à la même heure.

Ces épreuves de natation dans le fleuve se passeront donc sans reconnaissance préalable du parcours, au départ du pont Alexandre-III. Et ce alors que le débit de la Seine, gonflé par les pluies des dernières semaines, est trois fois supérieur à un niveau estival habituel (plus de 400 m3/seconde lundi matin, contre 100 à 150 en temps normal).

Le relais mixte est lui prévu le 5 août

Les organisateurs sont "confiants dans le fait que la qualité de l'eau reviendra en dessous des limites avant le début des compétitions de triathlon le 30 juillet" mardi, "compte tenu des prévisions météorologiques pour les prochaines 36 heures".

"Comme observé en juillet, avec les conditions estivales (plus d'ensoleillement, températures plus élevées, absence prolongée de pluie), la qualité de l'eau de la Seine s'est améliorée de manière significative", ajoutent-ils.

Le soleil est revenu depuis dimanche matin sur la capitale française.

"Demain, les choses seront rétablies", a assuré sur France Bleu Paris la maire de Paris Anne Hidalgo, rappelant que "la pluie qu'on a eue vendredi était exceptionnelle".

Une source de l'Hôtel de ville a indiqué que les résultats des analyses de l'eau de dimanche évoluaient "dans le bon sens" par rapport à celles de samedi. Elle se disait confiante dans le fait que les triathlètes masculins puissent nager dans la Seine dès mardi.

C'est l'heure de vérité pour les organisateurs des Jeux olympiques de Paris: l'Etat et les collectivités franciliennes ont investi 1,4 milliard d'euros pour rendre la Seine et son principal affluent, la Marne, baignables en vue des JO et ensuite pour le grand public.

"C'est parce qu'il y a tous ces investissements que le rétablissement de la situation se fait très vite", a affirmé Anne Hidalgo sur France Bleu.

En raison de pluies importantes, l'eau de la Seine avait été de mauvaise qualité une grande partie du mois de juin, mais elle s'améliore depuis: les analyses de la qualité de l'eau étaient récemment dans les normes sanitaires six jours sur sept du 17 au 23 juillet.

Lire aussi: JO 2024: l'entraînement de triathlon dans la Seine, annulé