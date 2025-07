"Tout comme les nazis génocidaires ont dû rendre des comptes, ceux qui cherchent à détruire les Palestiniens devront également rendre des comptes. Tout comme la fin du génocidaire Hitler est arrivée, la fin du génocidaire (Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu arrivera aussi”, a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué diffusé tôt lundi.

"L'humanité se tiendra aux côtés des Palestiniens. Vous ne pourrez pas détruire les Palestiniens", a-t-il ajouté.

Cette déclaration a été faite après que le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a tenu des propos diffamatoires et insultants à l'encontre du président turc, Recep Tayyip Erdogan, sur les médias sociaux.

Le président turc Erdogan "est devenu la voix de la conscience de l'humanité", a affirmé le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan sur X.

"Ceux qui cherchent à faire taire cette voix juste, en particulier les cercles sionistes internationaux, y compris Israël, sont dans un état de grande panique. L'histoire s'est terminée de la même manière pour tous les génocidaires et leurs partisans", a-t-il assuré.

L'assaut israélien sur Gaza

Depuis le début de la guerre israélienne sur Gaza en octobre 2023, plus de 39 300 Palestiniens ont été tués, principalement des femmes et des enfants, et plus de 90 800 ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Plus de neuf mois après le début de l'assaut israélien, de vastes étendues de Gaza sont en ruines et soumises à un blocus qui bloque tout acheminement de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

En plus d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat, Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice, dont le dernier arrêt lui a ordonné de mettre immédiatement fin à son opération militaire dans la ville méridionale de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens s'étaient réfugiés pour échapper à la guerre avant d'être envahis le 6 mai.

