Le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies, Amar Bendjama, a affirmé, mercredi, que l’occupant israélien "viole la souveraineté des États".

Intervenant lors de la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l’ONU, tenue à la demande de l’Algérie, de la Chine et de la Russie, le diplomate algérien a déclaré que l’attaque israélienne contre Beyrouth "est une atteinte flagrante aux fondements des relations diplomatiques et au caractère sacré de la souveraineté des États".

"L’occupant israélien prend pour cible des civils à Beyrouth, des journalistes à Gaza et viole la souveraineté de la Syrie et du Liban", a-t-il déclaré.

Amar Bendjama a estimé également "que ce qui se passe est un sabotage des efforts déployés par l’Égypte, le Qatar et les États-Unis pour faire cesser le cessez-le-feu à Gaza".

Et de poursuivre : "Ce que fait Israël n’est pas de l’autodéfense, mais une violation des lois internationales et un défi flagrant à la justice. Nous devons agir de manière décisive pour mettre fin à la violence et construire une paix durable dans la région".

Le représentant de l’Algérie auprès de l’ONU a réitéré, par la même occasion, son appel à "un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza et à la fin complète de l’occupation israélienne de tous les territoires en Palestine, au Liban et en Syrie".

Mercredi 31 juillet a été marqué, rappelons-le, par l’assassinat à Téhéran (Iran) du président du bureau politique du Hamas Palestinien, Ismaïl Haniyeh, et de deux journalistes à Gaza. L’armée israélienne a lancé, dans la même journée, des raids sur Beyrouth au Liban.

