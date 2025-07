La Belgique a annoncé qu'elle se retirait de la course après que l'une de ses triathlètes, Claire Michel, est tombée malade, a indiqué son Comité national olympique dans un communiqué. Le communiqué ne précise pas la maladie de Claire Michel, qui a été signalée quelques jours après qu'elle a nagé dans la Seine lors du triathlon féminin de mercredi.

"Les 'Belgian Hammers' ne prendront pas le départ du relais mixte aux Jeux Olympiques de Paris demain. La décision, tout comme cette communication, a été prise en concertation avec les athlètes et leur entourage", indique le communiqué.

"Le comité belge espère que des leçons seront tirées pour les futures compétitions de triathlon aux Jeux olympiques. Nous pensons ici à la garantie des jours d’entraînement, des jours de compétition et du format de la compétition, qui doivent être clarifiés au préalable et garantir qu’il n’y ait pas d’incertitude pour les athlètes, leur entourage et les partisans." a fustigé le comité.

La Suisse modifie son équipe

L'équipe suisse, quant à elle, a dû remplacer Adrien Briffod, forcé de se retirer en raison d'une infection gastro-intestinale, par Simon Westermann. Un nouveau communiqué publié dimanche a précisé que l'équipe suisse de triathlon a dû procéder à un nouveau changement : "Sylvain Fridelance prend la place de Simon Westermann pour le relais mixte de lundi". "Westermann, qui n’aura pas testé la Seine, doit renoncer à sa participation en raison d’une infection gastro-intestinale", précise la source.

Le médecin en chef du comité suisse, Hanspeter Betschart, a noté qu'il n'est pas certain que l'infection de Briffod soit liée à la qualité de l'eau de la Seine.

"Deux forfaits en quelques jours, c’est vraiment inhabituel et malheureux pour les athlètes qui se réjouissaient tellement de participer à cette épreuve olympique", a regretté Tamara Mathis, cheffe d’équipe du triathlon à Paris.

Le triathlon relais mixte maintenu

Malgré ces deux cas de maladie, Paris 2024 a annoncé dans un communiqué dimanche que le triathlon relais mixte de lundi se déroulerait comme prévu, assurant que la qualité de l'eau de la Seine s'était améliorée au cours des dernières heures.

Après le report de la course masculine à deux reprises à cause d’inquiétudes au sujet de la qualité de l’eau dans la Seine, les compétitions individuelles de triathlon ont finalement eu lieu mercredi.

