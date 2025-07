Hugo Hay, athlète français qualifié pour la finale olympique du 5 000 mètres, a vivement critiqué l’invitation de Netanyahu à la cérémonie d’ouverture des JO et l’attitude d'Emmanuel Macron vis-à-vis des sportifs médaillés.

"Hors-sol"

Dans une interview accordée au journal L’Humanité, l'athlète français n'a pas mâché ses mots sur la politique et l’attitude du président français.

“J’aurais deux-trois choses à lui dire”, a-t-il lancé lorsqu'on lui a demandé s’il souhaitait rencontrer Emmanuel Macron en cas de médaille olympique.

“Emmanuel Macron est hors-sol et j’ai l’impression que son entourage le laisse sur son piédestal. Je voudrais lui dire que ce ne sont pas ses Jeux, mais ceux des athlètes“, a-t-il ajouté, critiquant l'attitude de Macron, qui s’affiche aux côtés des sportifs français.

Hay a également exprimé sa frustration face à ce qu'il perçoit comme une ignorance des revendications sociales.

“Et surtout, qu’en bas, ça gronde, qu’il faut écouter les demandes de justice sociale, la colère du peuple qui se prive, a du mal à remplir son frigo et se fait rembarrer quand il manifeste contre la réforme des retraites.”, a-t-il poursuivi.

Invitation de Netanyahu

L'athlète n'a pas caché son mécontentement à l’égard de certaines décisions présidentielles, notamment la non-nomination d’une Première ministre de gauche et l’accueil du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Paris.

“J’étais très énervé par cette idée de "trêve politique", de balayer la possibilité de nommer une Première ministre de gauche et, aussi, lorsqu’il a déclaré que Netanyahu était le bienvenu à Paris”, s’est-il indigné.

Connu pour ses prises de position sur les réseaux sociaux, Hugo Hay a affirmé qu’il considérait important de sensibiliser ses abonnés à des enjeux cruciaux tels que l’écologie et la justice sociale.

“J’ai une petite communauté sur les réseaux sociaux, autant que ça serve à essayer de sensibiliser des gens sur l’écologie, la justice sociale. Ce n’est pas parce que je suis athlète de haut niveau que je dois fermer ma gueule”, a-t-il expliqué.

Hay a également évoqué sa difficulté à digérer le premier tour des législatives avant les Jeux olympiques. “Le soir du second tour, j’ai crié (…), ça m’a libéré d’un poids et permis de me projeter totalement sur les Jeux”.