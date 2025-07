Au centre malgré elle d'une controverse sur le genre, Imane Khelif a remporté la finale des -66 kg vendredi à Roland-Garros.

Avec la Taïwanaise Lin Yu-ting, qui combat samedi en finale des -57 kg, Khelif avait été disqualifiée des Championnats du monde 2023. Selon la Fédération internationale de boxe (IBA), elle avait échoué à un test destiné à établir son genre.

Mais elles ont ensuite été autorisées à concourir à Paris par le CIO, qui a affiché son soutien aux deux boxeuses.

"Je suis une femme forte avec des pouvoirs spéciaux. Depuis le ring, j'ai envoyé un message à ceux qui étaient contre moi", a-t-elle déclaré aux médias, après avoir retenu ses larmes en montant sur le podium.

"J'ai fait l'objet d'attaques et d'une campagne féroce et c'est la plus belle réponse que je puisse donner. La réponse a toujours été sur le ring".

"Je suis pleinement éligible pour participer, je suis une femme comme les autres. Je suis née femme, j'ai vécu en tant que femme et j'ai concouru en tant que femme."

Ses détracteurs "sont des ennemis du succès", a-t-elle ajouté. "Ces attaques donnent une saveur particulière à mon succès".