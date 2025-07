Les partis d'opposition au sein de l'administration chypriote grecque de Chypre du Sud (GCASC) ont exprimé leur mécontentement face à la présence militaire américaine accrue, citant des raisons telles que les visites portuaires de l'armée et la situation à Gaza.

Un navire de guerre américain arrivé sur l'île a fait l'objet de protestations, vendredi.

Une déclaration du principal parti d'opposition, le Parti progressiste des travailleurs (AKEL), d'extrême gauche, a souligné le trafic croissant de navires de guerre américains vers Chypre du Sud et a accusé le gouvernement d'entraîner l'île dans des tensions accrues en permettant aux forces militaires étrangères de s’y positionner.

“L'environnement de guerre tendu dans la région fait peser d'énormes risques mortels sur la sécurité de tous les États et peuples de la Méditerranée orientale et du Moyen-Orient. Notre région toute entière est confrontée au danger d'un embrasement généralisé aux conséquences incalculables et dramatiques”, dit le parti.

"Dans ce contexte, le positionnement continu des forces militaires américaines sur notre île, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bases britanniques, accroît les risques et les inquiétudes", indique le communiqué.

Soulignant qu'AKEL considère l'île non pas comme une base pour des armées étrangères mais comme un pont pour la paix et l'aide humanitaire, il a exhorté le gouvernement chypriote grec à prendre des mesures dans cette direction.

Un navire américain à Limassol

Dans le cadre du programme de visite du port, le navire d'assaut amphibie américain USS Wasp, arrivé vendredi au port de Limassol, a suscité des protestations de la part des habitants, notamment des militants palestiniens.

Lire aussi: Moyen-Orient: Que vaut Israël sans les États-Unis ?

Les manifestants ont affirmé que le navire soutenait le “génocide” à Gaza et que Chypre du Sud ne devrait pas appuyer les États-Unis et Israël.

Le porte-parole du gouvernement, Konstantinos Letimbiotis, a toutefois affirmé que la récente augmentation des mouvements de navires et d'avions sur l'île faisait partie du rôle humanitaire de l'île à la lumière des développements dans la région.

Letimbiotis a accusé AKEL d'exagérer le problème, arguant que l'activité accrue observée ces derniers jours, avec la participation de navires et d'avions, relève des responsabilités humanitaires.

Exercices d'avions américains

La semaine dernière, le ministère de la Défense du GCASC a annoncé que des éléments de la Garde nationale grecque et de l'US Air Force avaient mené des exercices conjoints.

Au cours de l'exercice, qui s'est déroulé dans la région de Nicosie, la réaction des systèmes de défense aérienne et des systèmes contre les véhicules aériens a été testée.