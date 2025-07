On ne l’attendait pas forcément pour clôturer les Jeux olympiques. Si Tony Estanguet, le président du comité d’organisation des Jeux de Paris 2024 a bel et bien fait un discours lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques, le président Macron a lui aussi voulu faire entendre son bilan de ces deux semaines sportives qui ont occupé la capitale française et en profiter pour glisser quelques messages politiques en donnant une longue interview au journal l’Equipe publiée ce lundi.

"Tous ceux qui n'ont pas cru aux Jeux se sont trompés, dans l'organisation comme dans le sport. Ce qui m'a ému, au fond, c'est la capacité d'enthousiasme et d'émotion des Français devant le dépassement", a insisté le chef de l'Etat.

Le président a mis en avant les bons résultats des athlètes français avec 16 médailles d’or. Il promet également que la page des JO laissera un héritage aux Français. Tout sera dévoilé lors du défilé des athlètes français le 14 septembre prochain sur les Champs Elysées, a-t-il promis. On saura donc à ce moment-là si la vasque olympique qui a attiré un énorme public sera conservée.

Emmanuel Macron en super fan de sport

Emmanuel Macron a essayé d’attirer la lumière durant ces Jeux Olympiques, en faisant régulièrement des apparitions en tribune et en multipliant les accolades aux athlètes vainqueurs. Sur son compte Instagram, Emmanuel Macron a le sourire large, l’accolade amicale, et l’allure d’un fan de sport. Même s'il n’a pas porté le tee shirt des JO comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, il a tombé la cravate et on l’a vu multiplier les selfies comme un adolescent emporté par l’ambiance des JO, au point d’être recadré par le sportif Hugo Hay dans un message sur X qui l’a qualifié de “Président hors sol”.

Est-ce assez pour faire oublier aux Français, la dissolution qui plonge la France dans une crise politique sans précédent ? En tout cas, le chef de l’Etat utilise le bon bilan des JO pour parler politique. Le fan de sport laisse très vite la place au chef de l’Etat droit dans ses bottes, pour lequel “la dissolution n’a pas gâché les Jeux”.

Fin de la trêve olympique

Dans cette interview à l’Équipe, le Président signe la fin de la trêve olympique. Il a déclaré: “le message qu'ont envoyé les Français est très cohérent avec les Jeux: travaillez ensemble. C'est ce qu'ils ont dit aux forces politiques" lors des élections législatives anticipées, les 30 juin et 7 juillet” et il promet qu'un nouveau gouvernement sera nommé dans les prochains jours.

Il faut dire que cela fait deux mois que l’Assemblée nationale a été dissoute et un mois que le résultat des élections législatives est tombé. Alors à gauche, on s’impatiente. “Emmanuel Macron ne peut pas bloquer les institutions et le pays plus longtemps", a lancé ce matin sur France Inter, Chloé Ridel, porte-parole du Parti socialiste.

Lire aussi: France: la gauche veut s’unir pour s’emparer de Matignon

Constitutionnellement, c’est bien le Président qui désigne le nouveau chef du gouvernement. Il est de coutume qu’il désigne une personnalité issue du parti politique qui a gagné les élections législatives mais dès ce matin, le camp du président a été clair, les prétentions du Nouveau Front populaire à former le prochain exécutif ne sont pas recevables.

Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement démissionnaire a déclaré sur Sud-Radio que Lucie Castets (la candidate proposée le 23 juillet dernier par le Nouveau Front populaire) ne pouvait pas être la première ministre. Le prochain gouvernement ne peut compter des membres de la France insoumise ou du Rassemblement national, selon elle. La ministre démissionnaire plaide pour une coalition allant de la droite à la sociale démocratie. C’est donc certain, les Jeux sont finis mais la crise politique est toujours là.