Par : Fatih Şemsettin Işık

La guerre brutale menée par Israël contre Gaza est soutenue et encouragée par ses politiciens d'extrême droite les plus en vue, aux côtés du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Bien que beaucoup attribuent la montée de l'extrême droite à Netanyahu, cette émergence n'est en fait pas un phénomène récent. Elle est le fruit d'un processus de longue haleine, dans lequel les organisations de la société civile ont joué un rôle crucial.

Lire aussi : L’UE, la France et le Royaume-Uni condamnent les propos scandaleux du ministre israélien Smotrich

Les figures politiques israéliennes d'extrême droite, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, sont issues de ces groupes.

Ben Gvir, actuel ministre de la Sécurité nationale, et Smotrich, ministre des Finances, leaders respectifs des partis Otzma Yehudit et Sionisme religieux, ont progressivement quitté les marges pour devenir des acteurs centraux de la scène politique israélienne.

Pour comprendre l'influence de ces politiciens d'extrême droite sur la politique israélienne, la réforme judiciaire et l'ensemble du paysage politique, un rapport détaillé a été publié par la branche académique de l'Organisation nationale du renseignement de Turquie (MIT).

Le rapport indique que des événements tels que la guerre israélo-arabe de 1973, les accords de Camp David en 1978, les accords d'Oslo en 1994 et le retrait d'Israël de Gaza en 2005 ont radicalisé l'extrême droite en Israël.

Le rapport explore en profondeur la relation entre les groupes de droite radicale en Israël et le gouvernement Netanyahu, mettant en lumière l'influence considérable de ces groupes sur les politiques gouvernementales.

L'étude examine également le vaste réseau d'ONG qui a permis à l'extrême droite d'exercer une influence déterminante sur les politiques israéliennes vis-à-vis des Palestiniens, notamment en favorisant le colonialisme de peuplement, qui vise à s'approprier de force les terres palestiniennes.

"Une fonction clé des organisations de la société civile et des think tanks affiliés aux groupes de droite radicale en Israël est de diffuser leur agenda en s'appuyant sur des acteurs civils dans les médias et la sphère publique", indique le rapport.

Dans ce contexte, il est essentiel d'examiner certaines de ces organisations d'extrême droite ainsi que leurs similitudes et différences idéologiques.

Mercaz Harav Yeshiva

Après la guerre israélo-arabe de 1967, l'extrême droite en Israël a gagné en visibilité politique. Cependant, les institutions qui soutiennent idéologiquement l'idée d'un État juif remontent à plusieurs décennies, bien avant que l'État sioniste ne soit établi en Palestine. Parmi ces institutions, la Mercaz Harav yeshiva (école juive traditionnelle) est peut-être la plus importante sur le plan religieux.

Mercaz Harav (Le Centre du Rabbi) est une yeshiva fondée en 1924 par le rabbin Avraham Kook, l'un des pères fondateurs du sionisme religieux, pendant le mandat britannique à Jérusalem.

L'enseignement de Kook sur le sionisme religieux, qui attribue un rôle messianique à l'État israélien, est devenu une composante centrale du programme de cette yeshiva. Au fil des ans, Mercaz Harav s'est imposée comme l'une des plus grandes et influentes institutions d'enseignement religieux supérieur en Israël.

Dans les années 1970 et 1980, le mouvement Gush Emunim (Bloc des Fidèles), qui a mené à l'émergence et à l'expansion des colonies juives en Cisjordanie après l'occupation israélienne, a été fondé par des élèves du rabbin Kook à Mercaz Harav. Certains membres du groupe se sont encore plus radicalisés, commettant des attentats terroristes et planifiant même de faire exploser le Dôme du Rocher.

L'école sert également de "couverture de légitimité" que l'extrême droite utilise pour engranger des gains électoraux.

Lors d'un discours prononcé en mai 2023 dans cette institution à l'occasion de la journée dite de Jérusalem, célébrant l'occupation israélienne de Jérusalem-Est en 1967, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, invité avec des membres éminents de son parti, le Likoud, a souligné que l'extrême droite ne pourrait trouver un meilleur allié que lui.

Le Conseil de Yesha

Le Conseil de Yesha, une organisation représentant les colons illégaux, a été fondé en 1980 en tant que successeur du mouvement Gush Emunim (Bloc des Fidèles).

Gush Emunim œuvrait à promouvoir la colonisation juive illégale en Cisjordanie occupée et à Gaza, qu'ils considéraient comme le retour des Juifs sur leur terre biblique. Le Conseil de Yesha offre aux colons une plateforme pour participer activement à la politique.

Le Conseil a joué un rôle crucial dans les récentes politiques visant à consolider l'occupation israélienne en Cisjordanie et à empêcher la création d'un État palestinien. Par exemple, le Conseil a fait pression pour l'établissement d'un réseau routier en Cisjordanie, utilisé exclusivement par les Israéliens, et qui divise le territoire palestinien.

Lire aussi : Al Aqsa: plus de 2200 colons israéliens sur l'esplanade

Il a également exercé des pressions sur le gouvernement Netanyahu pour appliquer directement la loi israélienne aux colonies illégales comme Maale Adumim et pour mettre fin à la présence internationale dirigée par l'ONU à Hébron, mise en place après le massacre de 1994 à Hébron. Cette motion a été adoptée en 2019.

David Elhayani, président du Conseil de Yesha, s'est fermement opposé à la formation d'un État palestinien telle que proposée dans le plan de paix au Moyen-Orient de Trump.

Elad

Une autre institution clé du réseau politique de l'extrême droite est la Fondation Ir David (Amutat Elad). Basée sur le site touristique de la Cité de David/Ir David à Jérusalem-Est occupée, cette organisation joue un rôle central dans la promotion d'un récit historique controversé de Jérusalem.

Elad met en avant une version de l'histoire de Jérusalem qui repose sur des fouilles archéologiques contestées, visant à célébrer uniquement l'histoire juive de la région tout en effaçant d'autres éléments historiques du site. L'organisation a établi un parc à thème politique à Silwan, où des fouilles ont endommagé des maisons palestiniennes.

Depuis les années 1980, le Fonds national juif finance le groupe pour poursuivre ses actions de colonisation. Des rapports indiquent que des dons ont été effectués via des paradis fiscaux, comme les Bahamas, les îles Vierges et les Seychelles, afin d'éviter leur enregistrement, tandis que les autorités fiscales israéliennes ont ignoré les irrégularités dans le budget d'Elad.

Lire aussi : Cisjordanie: nouvelles attaques de colons, sanctions à la clé

Considérée comme l'une des ONG les plus riches, Elad supervise environ 70 avant-postes de colonisation à Silwan et aurait reçu près de 7,9 millions de dollars pour soutenir des projets de judaïsation dans le quartier de Wadi Rababah.

La stratégie d'Elad consiste à exploiter non seulement la terre, mais aussi ce qui se trouve en dessous, afin de réviser l'histoire de la région, un aspect central de la construction de la “nation” israélienne. Sous des gouvernements de plus en plus de droite, cette approche est devenue encore plus audacieuse au fil des années.

Kohelet Policy Forum

Le Kohelet Policy Forum est un think tank influent de droite qui façonne activement l'agenda législatif en Israël. Il a joué un rôle central dans la rédaction de la loi controversée sur l'État-nation de 2018 et dans les réformes judiciaires proposées en janvier 2023.

Kohelet orchestre également des campagnes médiatiques, rédigeant des discours et des articles d'opinion pour les ministres et les membres de la Knesset afin de promouvoir ces législations polarisantes. Le forum est financé par les milliardaires juifs américains Arthur Dantchik et Jeffrey Yass, et est dirigé par Moshe Koppel, qui a reçu une éducation juive traditionnelle à la Yeshivat Har Etzion, située dans la colonie d'Alon Shvut.

Kohelet a également établi le Shilo Forum à la suite de la proposition de Trump de relocaliser l'ambassade américaine à Jérusalem en 2017, un forum qui prône l'annexion de la zone C en Cisjordanie occupée.

Regavim et Komemiyut

Regavim (Morceaux de terre) est une organisation qui surveille de près les activités palestiniennes de construction en Israël et en Cisjordanie occupée, signalant les irrégularités liées aux permis de construire et d'autres questions légales au gouvernement israélien. Son objectif principal est de limiter les activités de construction et d'urbanisation palestiniennes.

L'organisation a été fondée en 2006, juste après le retrait israélien de Gaza.

Les objectifs déclarés de Regavim incluent "mettre fin à la prise de contrôle palestinienne de la zone C [en Cisjordanie]", "renforcer la loi Kaminitz" et "restaurer la gouvernance au Néguev". Depuis sa création, Regavim utilise des drones et la photographie aérienne pour surveiller les constructions palestiniennes dans les territoires occupés ainsi que les citoyens palestiniens en Israël.

Komemiyut (Indépendance), l'organisation sœur plus radicale de Regavim, a été créée peu après.

Les deux organisations partagent presque les mêmes fondateurs.

Komemiyut repose sur une ONG appelée "Komemiyut - Esprit et héroïsme juifs". Cette ONG a été fondée en 2006 avec la participation de Bezalel Smotrich, l'actuel ministre israélien des Finances, en tant que l'un des membres fondateurs.

Smotrich a également été directeur des opérations pour Regavim. Aujourd'hui ministre des Finances et ministre de la Défense en charge des colonies illégales en Cisjordanie occupée, Smotrich a joué un rôle clé dans la stratégie d'expansion des colonies. David Friedman, ancien ambassadeur des États-Unis en Israël sous la présidence de Trump, a, de surcroît, dirigé l'organisation de 2011 à 2017.

Komemiyut est, par ailleurs, impliquée dans le mouvement Garin Torani, dont les membres se sont installés dans les périphéries géographiques et sociales d'Israël, particulièrement dans les zones non religieuses, éduquées et libérales. Le mouvement suit une idéologie nationaliste religieuse ancrée à l'extrême droite de la politique israélienne.

Contrairement à Regavim, qui présente une façade plus diplomatique des groupes d'extrême droite pro-colons, Komemiyut déclare ouvertement sa mission de "renforcer la droiture juive en tant qu'idée nationale centrale dans l'État d'Israël, renforcer la colonisation juive et contrecarrer les intentions d'expulser les Juifs". Elle soutient également l'établissement d'un État halakhique (basé sur la loi talmudique), rejetant un État juif basé sur une législation laïque.

Parmi les rabbins influents de ce mouvement figurent Dov Lior, rabbin de Kiryat Arba (la plus grande colonie juive d'Hébron) et Haim Yerucham Smotrich, rabbin de Beit Yatir (colonie juive dans les collines du sud d'Hébron), père de Bezalel Smotrich.

Noar Hagvaot et Mered

Noar Hagvaot (Jeunesse des collines) est une organisation de jeunes colons qui établit et étend des avant-postes en Cisjordanie occupée. L'organisation est une émanation de l'idéologie du rabbin Meir Kahane, qui a fondé en 1971 le parti d'extrême droite Otzma Yehudit (Pouvoir Juif), prônant la suprématie juive. Le leader du parti, Itamar Ben-Gvir, est aujourd'hui ministre de la Sécurité nationale dans le 37e gouvernement israélien.

La Jeunesse des collines, ou Noar Hagvaot, est dirigée par Meir Ettinger, activiste kahaniste, qui poursuit l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie et mène des attaques contre des villages palestiniens.

Ettinger est le petit-fils de Meir Kahane, son grand-père maternel, et de Mordechai Ettinger, rabbin à la yeshiva Ateret Cohanim.

Ettinger est également le chef de Mered (Révolte), un groupe responsable de l'incendie criminel de 2015 contre la maison d'un couple palestinien, les tuant avec leur enfant de 18 mois à Dawabsheh, en Cisjordanie occupée.

Après l'attaque, les autorités israéliennes ont découvert les activités de Mered, révélant qu'Ettinger appelait à la "dépossession des gentils" qui habitent la Terre Sainte et au remplacement de l'État israélien moderne par un "royaume d'Israël" régi par les lois de la Torah.

Autres groupes

Outre les groupes mentionnés, plusieurs autres organisations font avancer activement l'agenda de l'extrême droite en Israël, en mettant particulièrement l'accent sur Jérusalem-Est occupée et la Cisjordanie occupée.

Ateret Cohanim est une yeshiva située dans les quartiers musulmans de la vieille ville de Jérusalem. Elle est connue pour ses efforts visant à déplacer les résidents palestiniens en acquérant leurs propriétés à Jérusalem-Est occupée.

Lire aussi : Le ministre israélien des Finances prône un retour de colons à Gaza

Torat HaMedina, fondée par Yair Kartman et Yaakov Yakiv, qui sont également associés au Mouvement pour la Gouvernance et la Démocratie et à Komemiyut, embrasse ouvertement sa vision d'un État halakhique. Le site web du groupe affirme que sa mission est de "formuler des politiques publiques basées sur la Torah et de promouvoir ces politiques à travers l'étude, la recherche, la législation et les initiatives publiques."

Le mouvement Temple Mount Faithful est l'un des plus anciens groupes exigeant la suppression des mosquées du Mont du Temple et sa transformation en centre juif. Le Temple Mount Sifting Project et le Temple Institute sont dédiés à l'objectif controversé de reconstruire le Temple juif, animé par un zèle messianique.

Haliba et B’Yadeynu militent pour la souveraineté israélienne et les droits de prière juive sur la mosquée Al-Aqsa, organisant fréquemment des incursions dans la zone et incitant à des tensions avec la communauté musulmane.

Lehava, qui signifie "flamme" en hébreu, est l'acronyme de "Prévention de l'assimilation en Terre Sainte". Connu pour ses actions extrémistes et souvent violentes, ce groupe s'oppose farouchement aux mariages mixtes et à l'assimilation des Juifs, promouvant une idéologie radicale. Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, est un avocat et un fervent défenseur de ce groupe.