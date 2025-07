Le militant anti-chasse à la baleine a été arrêté au Groenland (Danemark) le 21 juillet alors qu’il s’apprêtait à lancer une nouvelle campagne contre le navire baleinier japonais Kangei Maru. Le Japon a demandé un mandat d'arrêt international justement pour ses actions contre les baleiniers. Il souhaite son extradition pour le juger et l’emprisonner l’accusant de destructions de biens sur des bateaux dans l'Antarctique en 2010.

Les milieux de défense de la vie animale se mobilisent. Plusieurs pétitions en ligne demandent la libération du militant écologique américano-canadien. Une pétition lancée sur le site “Mes opinions” demande à Emmanuel Macron, le président français d’intervenir pour la libération de Paul Watson. Elle a recueilli près de 725 000 signatures, parmi les premiers signataires on trouve Nagui, Brigitte Bardot, Stéphane Bern, Nicola Sirkis, Shaka Ponk, Marc Simoncini, Louis Schweitzer, Hugo Clément...

Emmanuel Macron est intervenu auprès du Danemark le 23 juillet dernier pour plaider la cause de l’écologiste, a indiqué l’Elysée. Paul Watson réside en France depuis une année.

Trois pays continuent à chasser la baleine

Si la capture des cétacés à des fins commerciales est interdite depuis 1986, trois pays continuent à pratiquer leur chasse, et l’organisation Sea Sheperd, fondée par Paul Watson, s'interpose régulièrement entre les bateaux industriels et les cétacés.

Fin mai dernier, le Japon a suscité l’émoi en inaugurant un énorme baleinier le Kangei Maru capable de stocker jusqu'à 800 tonnes de viande. Selon le gouvernement nippon, cette pratique qui remonte environ au XIIe siècle fait partie intégrante de la culture même si la consommation de viande de baleine est en diminution constante.

La Norvège et l’Islande chassent aussi les baleines.

En 2023, de nombreux scandales ont dénoncé les méthodes de chasse des baleiniers en Islande. Le gouvernement a alors suspendu puis accordé la chasse mais en durcissant la réglementation. La licence de pêche de la dernière société de chasse active dans le pays (Hvalur) arrivant à expiration, l’exploitant a annoncé qu’il ne comptait pas la renouveler en 2024 à cause de la baisse de rentabilité.

La Norvège est le plus gros pêcheur de cétacés au monde, elle a cessé ses activités baleinières en 1986 pour la reprendre en 1993. Elle respecte un quota de chasse de 999 baleines par an destinées à la consommation humaine.

lire aussi: Poursuites judiciaires contre TotalEnergies pour “atteinte à l’environnement” en Afrique

Les baleines toujours menacées ?

Certaines espèces de baleine ne sont plus menacées d’extinction mais d’autres comme la baleine bleue sont sur la liste rouge des espèces à risque de disparition. D’autres dangers menacent les baleines, la pollution des mers, les collisions avec les bateaux et le réchauffement climatique. Ainsi les baleines à bosse de l’Atlantique Nord avait vu leur population augmenter avec l’arrêt de la chasse mais le réchauffement climatique fait baisser les réserves de phytoplancton, et les baleines souffrent de la faim. Leur population a baissé de 20% en dix ans selon une étude australo-américaine publiée en mars dernier.