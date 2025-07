Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, vendredi, l’UNRWA a réagi à l’ordre d’évacuation donné par l’armée israélienne dans certaines parties d’al-Mawasi, pourtant classée "zone humanitaire".

Les Palestiniens de Gaza sont piégés dans un cauchemar sans fin, fait de mort et de destruction à une échelle incroyable, a indiqué le communiqué, ajoutant : "La peur se répand une fois de plus parce que les familles n’ont nulle part où aller."

L’armée israélienne a annoncé qu’elle lancerait une attaque contre certaines parties d’al-Mawasi, où elle a piégé plus d’un million de Palestiniens déplacés de force et classée "zone humanitaire", et a exigé qu’elle soit évacuée.

Déplacements forcés comme arme systématique

Depuis le lancement des attaques le 7 octobre, Israël a émis des "ordres d'expulsion" qui ont forcé à plusieurs reprises les Palestiniens vivant à Gaza à se déplacer.

Selon les données de l’ONU, 9 personnes sur 10 vivant à Gaza ont été forcées d’émigrer en raison des attaques israéliennes.

Les Palestiniens dispersés à Gaza font face aux attaques et pénuries alimentaires, ainsi qu'aux migrations forcées.

Selon l’ONU, la grande majorité des Palestiniens de Gaza sont contraints d’émigrer une fois par mois.