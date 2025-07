Le président américain Joe Biden, lors de son discours longuement applaudi au premier soir de la convention démocrate de Chicago, s’est engagé à mettre un terme à la guerre dans la bande de Gaza et à ramener les otages en sécurité.

“Je continuerai à travailler pour ramener les otages, mettre fin à la guerre à Gaza et instaurer la paix et la sécurité au Moyen-Orient”, a affirmé le dirigeant démocrate de 81 ans.

“Nous travaillons sans relâche pour prévenir une escalade du conflit, réunir les otages avec leurs familles et intensifier l'aide humanitaire en matière de santé et de nourriture à Gaza. Il s'agit de mettre fin aux souffrances des civils palestiniens, d'aboutir enfin à un cessez-le-feu et de clore cette guerre”, a-t-il ajouté.

Alors que la convention débutait lundi, des milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés à Chicago pour demander la fin du soutien des États-Unis à la guerre d'Israël contre Gaza, où plus de 40 100 Palestiniens ont été tués.

À l'arrivée des délégués au centre de la convention, les manifestants ont défilé dans le centre de Chicago, scandant régulièrement des slogans tels que “Libérez, libérez la Palestine”, quelques heures avant l'intervention de Biden.

“Ces manifestants dans la rue ont raison. Un grand nombre d'innocents sont tués, des deux côtés”, a alors lancé Biden.

Ces nouvelles déclarations du président Biden, contrastent fortement avec les livraisons d’armes à l’endroit d’Israël, approuvées par l’administration Biden pas plus tard que la semaine dernière.

Le vente inclut 50 avions de chasse F-15 pour une valeur de 18,82 milliards de dollars, près de 33.000 munitions pour chars et 50.000 obus de mortiers.

"Les Etats-Unis sont attachés à la sécurité d'Israël et il est vital pour les intérêts nationaux américains d'aider Israël à développer et à garder une importante capacité d'autodéfense", avai,t alors, déclaré le département d'Etat américain dans sa note concernant la vente des F-15, construits par Boeing.