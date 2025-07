L'attaque de mercredi est survenue un jour après que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré ses collègues médiateurs, l'Égypte et le Qatar, dans le cadre de sa dernière mission diplomatique visant à obtenir un cessez-le-feu dans la guerre à Gaza.

Les premiers intervenants sur le plateau du Golan ont déclaré avoir soigné un homme de 30 ans modérément blessé par des éclats d'obus lors de l'attaque de mercredi. Une maison a été la proie des flammes, et les pompiers ont déclaré avoir évité une plus grande tragédie en stoppant une fuite de gaz.

Le Hezbollah a déclaré que l'attaque était une réponse à une frappe israélienne au Liban dans la nuit de mardi à mercredi, qui a fait un mort et 19 blessés. Mardi, le Hezbollah a lancé plus de 200 projectiles en direction d'Israël, après que ce dernier a pris pour cible un dépôt d'armes du Hezbollah situé à près de 80 kilomètres de la frontière, ce qui représente une augmentation significative des escarmouches quotidiennes.

Depuis plus de dix mois, Israël et le Hezbollah s'échangent des frappes quasi-quotidiennes dans le contexte de la guerre menée par Israël contre la bande de Gaza. Ces échanges ont fait plus de 500 morts au Liban et 49 en Israël, dont 23 soldats et 26 civils.

Israël a pris le plateau du Golan à la Syrie lors de la guerre des Six Jours en 1967 et l'a annexé par la suite. Les États-Unis sont le seul pays à reconnaître l'annexion par Israël, tandis que le reste de la communauté internationale considère le Golan comme un territoire syrien occupé.

