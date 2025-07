La manifestation, qui s'est tenue vendredi dans la capitale japonaise, a rassemblé des individus de diverses origines unis par leur appel à la liberté pour la Palestine.

Thoton Akimoto, journaliste pour une chaîne internationale, a partagé des informations sur l'événement via X, soulignant la diversité de la foule et indiquant que les participants ont transcendé "les différences de couleur de peau, de nationalité, de religion et de langue".

Lire aussi : Le Japon appelle Israël à cesser ses attaques sur Gaza pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire

Michelle, Américaine d'origine juive présente au rassemblement, a pris la parole pour interroger la réaction mondiale face au conflit, demandant : "Et si c'étaient vos enfants ?".

Elle a critiqué ce qu'elle considère comme une inaction face à la mort d'enfants. "Je ne sais pas ce que vous devez faire pour ramener vos enfants dans un sac en plastique", a-t-elle ajouté.

La manifestation de Tokyo fait partie d'une série de protestations mondiales organisées ces dernières semaines en réponse aux attaques continues d'Israël sur Gaza.

Selon les autorités sanitaires palestiniennes, l'offensive israélienne en cours a entraîné la mort de plus de 40 300 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, et causé plus de 93 000 blessés.

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice, qui a ordonné l'arrêt des opérations militaires dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, où plus d'un million de Palestiniens s'étaient réfugiés avant l'invasion de la zone le 6 mai.