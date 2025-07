L'armée israélienne a bombardé, lundi matin, une école abritant des personnes déplacées au nord du camp de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, faisant plusieurs martyrs et des blessés.

La chaîne de télévision Al-Aqsa a indiqué que le bombardement de l'école Al-Ezz bin Abdul Salam avait fait deux morts et des blessés.

A plusieurs reprises, l’armée israélienne a ciblé des écoles et y a commis des massacres contre des personnes déplacées.

Israël a également tué plusieurs Palestiniens et en a blessé d'autres dans des raids contre deux maisons dans la ville de Gaza et dans le gouvernorat de Khan Younès, dans la bande de Gaza assiégée.

“Nous avons reçu plusieurs martyrs tombés dans une frappe israélienne sur une maison de la rue Al-Shuhada dans la ville de Gaza”, a affirmé une source médicale à l'hôpital baptiste de Gaza à l'agence Anadolu.

Des témoins oculaires ont rapporté que des avions de guerre avaient pris pour cible la maison de la famille Abu Rida dans la ville d'Abasan al-Kabira, à l'est de la ville de Khan Younès dans le gouvernorat de Khan Younès, faisant des morts et des blessés.

Les victimes ont été transportées par des équipes médicales et de défense civile à l'hôpital européen de Gaza.

Le nombre de victimes des frappes n'a pas encore été confirmé.

Les délégués du Hamas quittent le Caire sans accord

Sur le volet des négociations, l'équipe du Hamas a quitté le Caire après avoir examiné les résultats du dernier cycle de négociations sur le cessez-le-feu à Gaza avec Israël auprès des médiateurs égyptiens et qataris, a déclaré le groupe de résistance.

Izzat al Rishq, un dirigeant du Hamas, a fait savoir sur Telegram que la délégation "a quitté le Caire ce soir (dimanche) après avoir rencontré les médiateurs égyptiens et qataris et avoir pris connaissance des résultats du dernier cycle de négociations", sans donner plus de détails.

"La délégation a exigé que l'occupation adhère à ce qui a été convenu le 2 juillet, sur la base des déclarations du président américain Joe Biden et de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU", a-t-il ajouté.

Le Hamas a réitéré "sa volonté de mettre en œuvre ce qui a été convenu afin de réaliser les intérêts supérieurs de son peuple et de mettre fin à l'agression contre lui".

Il a indiqué que les négociateurs "ont souligné la nécessité pour tout accord d'inclure un cessez-le-feu permanent, un retrait complet de Gaza, le retour des résidents dans leurs zones, l'aide humanitaire et la reconstruction, ainsi qu'un accord sérieux d'échange d'otages".

