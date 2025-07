Le week-end dernier, de nouvelles vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des soldats israéliens en train de profaner la mosquée Bani Saleh à Gaza et de déchirer des exemplaires du saint Coran, mettant une fois de plus en évidence l'attaque continue de l'État sioniste contre les lieux et les symboles religieux musulmans dans le cadre de sa guerre incessante contre les Palestiniens.

L'attaque israélienne contre le livre saint de l'islam et les mosquées a suscité une vive condamnation de la part du Hamas, le groupe de résistance palestinien qui défend Gaza contre les attaques israéliennes.

"Nous condamnons fermement les actions des soldats sionistes qui ont brûlé des exemplaires du Coran lors de leur raid et la profanation de la mosquée Bani Saleh, dans le nord de la bande de Gaza", a déclaré le groupe dans un communiqué publié sur Telegram.

"L'autodafé du Coran, la profanation, le ciblage et la destruction de mosquées confirment la nature extrémiste de cette entité et de ses soldats, qui sont remplis de haine et de criminalité, et leur comportement fasciste à l'égard de tout ce qui est lié à l'identité et aux valeurs sacrées de la nation", indique le communiqué du Hamas.

Dans des déclarations antérieures, le groupe de résistance palestinien avait exhorté l'UNESCO à sauver le patrimoine religieux et les bâtiments historiques de Gaza, où les bombardements aveugles d'Israël ont tué plus de 40 400 civils, principalement des enfants et des femmes.

Les experts considèrent les attaques israéliennes contre les sites historiques comme un "génocide culturel" qui fait partie de la "campagne génocidaire" menée contre la population de Gaza.

Bombarder le patrimoine

Des images de drone récemment diffusées montrent une frappe aérienne israélienne délibérée en décembre dernier sur la Grande Mosquée de Gaza, l'un des plus anciens lieux de culte musulman encore debout depuis plusieurs siècles.

L'histoire de la mosquée remonte au VIIe siècle après J.-C., lorsque les musulmans ont conquis Jérusalem et la Palestine, y compris Gaza, sur l'Empire romain, les intégrant ainsi au califat islamique. Ibn Battuta, célèbre voyageur et écrivain musulman du XIVe siècle, l'a appelée "la belle mosquée".

De nombreux habitants de Gaza pensent "qu'Israël détruit tout ce qui est beau" dans leur ville, ce qui empêche la population de "trouver une certaine consolation", a expliqué Dotan Halevy, historien et chercheur postdoctoral à l'Institut Van Leer, à Haaretz, publication israélienne, lors d'une interview en décembre.

Selon les autorités de Gaza, Israël a détruit, à ce jour, plus de 600 mosquées et trois églises. Les Israéliens ont partiellement endommagé plus de 200 mosquées et détruit des dizaines de sites du patrimoine.

Le fait de cibler des sites religieux est considéré comme un crime de guerre en vertu du droit humanitaire international, mais Israël a longtemps bénéficié de l'impunité occidentale pour ses crimes de guerre. Voici les deux sites religieux les plus importants de Gaza sur le plan historique qui ont été attaqués par Israël :

La grande mosquée de Gaza

La mosquée est le plus ancien et le plus grand lieu de culte musulman de Gaza. Son histoire est très intéressante puisqu'elle remonte aux Philistins, anciens maîtres de la ville et d'une grande partie de la Palestine, et ennemis déclarés des Juifs de l'époque.

Il y a environ treize siècles, à l'emplacement de la mosquée actuelle, se dressait une église chrétienne de l'époque byzantine, elle-même construite sur le site d'un temple païen philistin.

L'église a été transformée en mosquée après la conquête musulmane de Gaza et appelée la Grande Mosquée de Gaza. Les musulmans l'ont également appelée la Grande Mosquée d'Omari, du nom du deuxième calife Rachidun, Omar, l'un des principaux compagnons du prophète Mohammed, au VIIe siècle.

Le site religieux a longtemps été important pour les dirigeants israéliens modernes en raison de son lien avec les anciens Philistins. Bien que les Philistins ne soient pas liés aux Palestiniens, selon les experts, leur nom a un lien étymologique avec le mot Palestine.

Selon la Bible, Samson l'Israélite, l'un des principaux patriarches juifs et l'un des principaux ennemis des Philistins, est mort de façon spectaculaire avec les Philistins dans leur temple de Gaza, où se trouvait la mosquée jusqu'à sa destruction par les Israéliens modernes au cours de la guerre actuelle.

La tradition locale veut que Samson ait été enterré sous le temple philistin.

La Bible raconte que le héros israélite a combattu les Philistins, mais que ses ennemis l'ont capturé par une ruse et l'ont gardé captif dans leur temple à Gaza. Voyant son échec comme le résultat de ses faiblesses personnelles, Samson décide de faire un ultime effort pour faire s'effondrer les colonnes du temple philistin afin de vaincre les anciens détenteurs de la ville. "Laissez-moi mourir avec les Philistins", aurait-t-il dit avant de mourir à Gaza.

Omer Bartov, éminent universitaire israélien, a récemment affirmé dans un article détaillé que l'histoire de Samson l'Israélite pourrait être pertinente pour ce que les dirigeants israéliens modernes font aujourd'hui à Gaza. Dans un article du Haaretz publié la semaine dernière, un ancien général israélien de haut rang a également fait référence à cette histoire, affirmant que Netanyahu avait choisi de "mourir avec les Philistins" dans sa campagne actuelle à Gaza en ne désignant pas d'objectif politique clair.

Selon M. Bartov, l'histoire de Samson a trouvé un écho auprès des dirigeants sionistes depuis les années 1950 et peut-être même avant. En 1956, Moshe Dayan, un général israélien de haut rang qui a joué un rôle essentiel dans la guerre de 1967, a prononcé un discours dans lequel il faisait une référence implicite à Samson après une attaque palestinienne de 1956 contre le kibboutz Nahal Oz depuis Gaza, a écrit M. Bartov.

Dayan a utilisé l'histoire de Samson comme une leçon pour la population juive du pays sur les menaces possibles que l'enclave palestinienne pourrait présenter, selon Bartov. Ce même Nahal Oz a également été pris pour cible par le Hamas lors de son attaque du 7 octobre.

Église de Saint Porphyrius

Ce lieu de culte chrétien est la plus ancienne église de Gaza, qui a également été la cible de frappes israéliennes au moins deux fois depuis le 7 octobre, endommageant certains de ses quartiers. L'église a abrité des Palestiniens chrétiens et musulmans pendant la guerre d'Israël contre Gaza.

En octobre 2023, une attaque israélienne a touché deux salles de l'église orthodoxe grecque, entraînant l'effondrement d'au moins un bâtiment et tuant plus de dix civils. Cette attaque a été condamnée dans le monde entier. Dans une déclaration, le patriarcat grec orthodoxe a affirmé que "prendre pour cible les églises et les institutions qui leur sont affiliées" est "un crime de guerre qui ne peut être ignoré".

"Nous condamnons cette attaque inadmissible contre une enceinte sacrée et appelons la communauté internationale à faire respecter à Gaza la protection des refuges, notamment des hôpitaux, des écoles et des lieux de culte", a déclaré le Conseil œcuménique des Églises.

L'église de Gaza, qui porte le nom de l'évêque saint Porphyre du Ve siècle, a été construite à l'origine vers 425 après Jésus-Christ. Le bâtiment actuel a été construit par les Croisés au milieu du 12e siècle.

L'église abrite également le tombeau de Saint Porphyre dans son angle nord-est.