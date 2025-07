Le Conseil de sécurité de l'ONU a critiqué jeudi l'armée israélienne pour avoir tiré à plusieurs reprises sur un véhicule du Programme alimentaire mondial (PAM) à un poste de contrôle, ce qui a conduit l'organisation à interrompre temporairement les déplacements de son personnel à Gaza.

"Nous sommes alarmés par les rapports d'hier (mercredi) selon lesquels les FDI ont tiré à plusieurs reprises sur un véhicule du PAM", a déclaré le représentant permanent adjoint des États-Unis auprès de l'ONU, Robert Wood, lors d'une session du Conseil.

Il a également informé le Conseil qu'Israël a déclaré aux Etats-Unis "qu'il enquêtait sur ce dernier incident, dont l'examen initial a révélé qu'il résultait d'une erreur de communication” entre les unités de l’armée israélienne, tout en affirmant que les Etats-Unis demandaient instamment à Israël "de rectifier immédiatement les problèmes au sein de leur système qui ont permis à cet incident de se produire".

Exprimant son inquiétude quant aux tirs de l'armée israélienne sur le véhicule, il a déclaré qu'"Israël doit non seulement assumer ses erreurs, mais aussi prendre des mesures concrètes pour s'assurer que les FDI ne tirent plus sur le personnel de l'ONU".

Il a également demandé que cessent les attaques et les menaces contre l'ONU et les autres organisations humanitaires, car elles font courir un risque accru aux acteurs humanitaires, tant à Gaza que dans le monde.

M. Wood a également souligné l'importance de la campagne de vaccination contre la polio prévue à Gaza et a demandé à Israël "d'éviter tout nouvel ordre d'évacuation au cours de cette période".

"L'essentiel est que les humanitaires sur le terrain, y compris les agences de l'ONU et d'autres ONG, disposent de l'espace et des conditions de sécurité nécessaires pour distribuer les vaccins", a-t-il déclaré.

Il a également souligné la nécessité d'un accord de cessez-le-feu à Gaza et a exhorté tous les États membres à contribuer aux efforts déployés pour y parvenir.

Lire aussi: Gaza: l’aide humanitaire a “considérablement diminué”, d'après l'ONU

“L’enfer sur terre”

James Kariuki, l'envoyé du Royaume-Uni auprès des Nations unies, a lui aussi souligné l'importance de la réussite de la vaccination contre la polio et a demandé que tous les sites de vaccination soient protégés.

Il a dénoncé les ordres d'évacuation israéliens successifs et a déclaré qu'ils "provoquent à nouveau le chaos, laissant les Palestiniens sans endroit sûr où se réfugier".

"Israël doit minimiser les ordres d'évacuation et donner un préavis suffisant d'au moins 48 heures", a-t-il déclaré, ajoutant que les attaques d'Israël contre les convois de l'ONU et les convois d'aide étaient “épouvantables et inacceptables”.

Citant l'incident du véhicule du PAM, M. Kariuki a déclaré qu'"Israël doit prendre des mesures immédiates pour protéger les travailleurs humanitaires et, si son personnel est responsable des incidents, le tenir pour responsable. Toutes les parties doivent respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international.

Les Palestiniens sont de plus en plus nombreux à être déplacés. Gaza est devenue l'enfer sur terre. Nous ne devons jamais permettre que la même catastrophe humanitaire à Gaza se produise en Cisjordanie, ce qui transformerait la Cisjordanie en un autre enfer sur terre - L'envoyé de la Chine à l'ONU Geng Shuang

En Cisjordanie, l'envoyé britannique a dénoncé l'escalade de la violence et s'est fait l'écho de l'appel à la désescalade lancé par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Pendant ce temps, l'envoyé de la Chine à l'ONU, Geng Shuang, a également exigé une campagne de vaccination "efficace", exhortant Israël à agir de manière "responsable".

Lire aussi: UNRWA : Plus d’un million de Palestiniens ont été déplacés de force de Rafah

Il a vivement dénoncé les actions d'Israël en Cisjordanie et a déclaré qu'il "continue de violer le droit international et les résolutions du Conseil".

"Ses colonies continuent de s'étendre et il multiplie les perquisitions, les arrestations et les raids contre les Palestiniens", a-t-il ajouté.

"Les Palestiniens sont de plus en plus nombreux à être déplacés. Gaza est devenue l'enfer sur terre. Nous ne devons jamais permettre que la même catastrophe humanitaire à Gaza se produise en Cisjordanie, ce qui transformerait la Cisjordanie en un autre enfer sur terre", a-t-il déploré.

"La Chine exhorte Israël à cesser immédiatement toutes les opérations militaires à Gaza, à ouvrir tous les points de passage frontaliers, à cesser de réprimer et de restreindre les activités de l'ONU et d'autres organisations humanitaires, à cesser ses attaques contre la Cisjordanie et à mettre un terme à la violence et à l'impunité des colons", a-t-il ajouté.

Échanges houleux

L'envoyé russe Dmitry Polyanskiy a également exprimé son inquiétude quant à l'attaque du véhicule du PAM par l'armée israélienne.

Il a souligné la "détérioration" de la situation en Cisjordanie et a appelé la communauté internationale à exiger d'Israël qu'il mette fin aux attaques contre les travailleurs humanitaires et qu'il mène une enquête pour identifier les auteurs de ces attaques.

M. Polyanskiy a rappelé le projet de résolution de la Russie en faveur d'un cessez-le-feu déposé en octobre de l'année dernière et a rappelé que les États-Unis ont opposé leur veto à d'autres projets de résolution appelant à un cessez-le-feu.

"Les États-Unis souhaitaient monopoliser le processus de paix au Moyen-Orient et le remodeler pour qu'il corresponde à un modèle avantageux pour Israël. C'est précisément ce qui a entraîné les événements tragiques dont nous sommes tous témoins aujourd'hui", a-t-il déploré.

M. Wood a ensuite répliqué aux commentaires de M. Polyanskiy, affirmant que la Russie "ne contribue en rien à la résolution du conflit à Gaza".

L'envoyé russe a répondu à l'envoyé américain en déclarant que "nous nous sommes habitués à ce que les États-Unis, dans tous les incidents, essaient de rejeter toute la responsabilité sur les autres afin de déplacer le blâme".

Il a qualifié les négociations américaines sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas de "totalement infructueuses" et a déclaré que "le coût de vos paroles et de vos retards" se traduisait par des milliers de Palestiniens tués.

M. Wood a rétorqué en affirmant que les États-Unis "travaillent et ont travaillé plus dur que" la Russie pour mettre fin à la crise de Gaza et a ajouté : "Je vous recommande, à vous et à votre gouvernement, de contribuer à quelque chose de positif. Dans le cas contraire, vous devriez vous taire".