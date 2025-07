Des témoins ont rapporté à Anadolu que les forces israéliennes ont fait une descente dans le quartier de Wadi al-Hariya, fouillant plusieurs maisons.

L'incursion a également visé le quartier de Jabal Abu Rumman, où des soldats et des snipers ont été vus prenant position sur les toits des immeubles résidentiels, ont-ils ajouté.

Lire aussi : Les colons israéliens incendient des terres agricoles et agressent les Palestiniens en Cisjordanie

Cheikh Mutaz Abu Sneina, directeur de la mosquée d'Ibrahimi, a rapporté que la mosquée avait été fermée à l'aube, samedi, sans préavis.

"Les forces d'occupation ont fermé la mosquée à partir de 4 heures du matin sans avertissement, empêchant les fidèles d'y entrer", a déclaré Abu Sneina.

L'armée israélienne a confirmé la fermeture de la mosquée dans une déclaration sur son compte X.

Elle a invoqué des préoccupations de sécurité suite à une "opération de sabotage", tard, vendredi, dans le bloc de colonies de Gush Etzion et la colonie de Karmei Tzur, comme raison de l'intensification des inspections et des contrôles de sécurité pour les fidèles palestiniens et israéliens.

L'armée a ajouté que la mosquée avait été brièvement fermée "pour des raisons de sécurité" avant d'être rouverte sous des mesures de sécurité strictes.

L'incursion et la fermeture de la mosquée sont survenues quelques heures après qu'une explosion de voiture piégée a blessé trois officiers israéliens, dont un commandant de brigade, au carrefour de Gush Etzion dans le sud de la Cisjordanie.

L'explosion a coïncidé avec une attaque dans la colonie voisine de Karmei Tzur. Les tensions sont vives dans toute la Cisjordanie occupée dans le cadre d'une offensive israélienne en cours sur la bande de Gaza, qui a coûté la vie à plus de 40 600 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre de l'année dernière.

Selon des sources palestiniennes, au moins 674 Palestiniens ont été tués, près de 5 400 blessés et plus de 10 300 arrêtés en Cisjordanie pendant la même période.

La situation continue de s'aggraver après un avis historique de la Cour internationale de Justice du 19 juillet, qui a déclaré illégale l'occupation des terres palestiniennes par Israël depuis des décennies et a appelé à l'évacuation de toutes les colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.