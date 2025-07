L'armée israélienne a détruit environ 70% des rues et des infrastructures de la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, au fil de son offensive militaire en cours, a déclaré la municipalité locale.

“Les forces d'occupation (israéliennes) ont démoli complètement plus de 70% des rues de la ville (...) à une profondeur d'environ un mètre à un mètre et demi, ce qui a entraîné la destruction des réseaux d'eau et d'égouts, ainsi que des câbles de communication et d'électricité”, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa, citant Bashir Matahen, le directeur des relations publiques et des médias de la municipalité de Jénine.

Il a indiqué que “l'eau a été coupée dans 80% de la ville et dans l'ensemble du camp en raison de la destruction des réseaux et de l'incapacité des équipes techniques à atteindre ces réseaux pour les rediriger vers d'autres zones”.

Les équipes municipales n'ont pas pu accéder aux zones touchées en raison du conflit et des tirs.

Quatre personnes ont été blessées samedi soir lorsque des colons israéliens illégaux ont pris d'assaut Qusra, une ville palestinienne située au sud de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, accompagnés d'agents de sécurité israéliens.

Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué dans un communiqué que ses équipes à Naplouse avaient transporté quatre blessés à l'hôpital.

Depuis que l'armée israélienne a lancé son opération en Cisjordanie mercredi, au moins 22 Palestiniens ont été tués, ont rapporté le ministère palestinien de la Santé et l'armée israélienne.

L’armée israélienne et les colons ont tué 675 Palestiniens en Cisjordanie occupée, et des milliers d'autres ont été blessés ou arrêtés.

A l'ouest de la ville d'Hébron en Cisjordanie occupée, trois membres de la police israélienne ont été tués, ce dimanche matin, lors d'une opération de la résistance palestinienne près du poste de contrôle de Tarqumiya.

Samedi, l’armée avait annoncé la mort d'un de ses soldats au quatrième jour de son opération en Cisjordanie occupée.

Des Palestiniens tués près de l'hôpital de Gaza

Plusieurs Palestiniens ont été tués et blessés lors d'une frappe aérienne israélienne, samedi soir, qui a visé la zone entourant l'hôpital arabe al-Ahli dans la ville de Gaza, mais qui a également causé des dommages à l'établissement de santé.

Les avions de combat israéliens ont procédé à des bombardements quelques heures après que le ministère palestinien de la Santé a annoncé le lancement d'une campagne de vaccination contre la polio à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza.

“Une frappe aérienne israélienne a visé les environs de l'hôpital baptiste, faisant des victimes et endommageant le bâtiment”, a déclaré une source médicale à Anadolu.

L'attaque a provoqué peur et panique parmi les résidents et le personnel de l'hôpital, ont également déclaré des témoins oculaires à Anadolu. Les blessés ont ensuite été évacués.

Dans le même temps, la défense civile palestinienne a révélé dans un communiqué que “des martyrs et des blessés sont tombés à la suite d'une frappe aérienne israélienne sur un terrain adjacent à la section laboratoire de l'hôpital baptiste dans la ville de Gaza”.

L'armée israélienne a annoncé, ce dimanche, avoir identifié les corps de six otages ramenés de Gaza en Israël. Parmi ces otages figure un Américano-Israélien, a annoncé l'armée dans un communiqué.

Les Etats-Unis, le Qatar et l'Egypte tentent toujours d'arracher un accord pour un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza en échange de prisonniers palestiniens. Jusqu'ici, aucune issue ne semble en vue alors que la guerre entrera bientôt dans son douzième mois.

Lire aussi : Les colons israéliens incendient des terres agricoles et agressent les Palestiniens en Cisjordanie