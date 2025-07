Plusieurs manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés par la police allemande à l'issue d'une manifestation organisée, samedi, à Berlin pour protester contre l'assaut israélien contre la bande de Gaza, qui a fait plus de 40 600 morts depuis le 7 octobre de l'année dernière, ainsi que contre l'intensification récente des attaques en Cisjordanie.

Des centaines de personnes se sont rassemblées sur la place Breslauer, dans le quartier de Fridenau, pour protester contre les attaques d'Israël sur la bande de Gaza et en Cisjordanie et montrer leur solidarité avec les Palestiniens.

Les manifestants, munis de drapeaux palestiniens, ont marché jusqu'à la station de métro Rathaus Steglitz.

Cependant, un groupe arborant des drapeaux israéliens a tenté de perturber la manifestation près de la station de métro Walter Schreiber Platz. Après la manifestation, la police a arrêté plusieurs manifestants.

Des tensions ont éclaté entre la police et les manifestants à certains moments, la police ayant eu recours à des mesures énergiques.

Un manifestant a été soigné après avoir été plaqué au sol, puis transporté à l'hôpital en ambulance.

Cette manifestation intervient dans un contexte où Israël poursuit son offensive brutale sur la bande de Gaza malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat.

L'assaut a fait plus de 40 600 morts palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et plus de 93 800 blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Le blocus actuel de Gaza a entraîné de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, laissant une grande partie de la région en ruines.