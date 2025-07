Le parent d'un otage américain dans la bande de Gaza assiégée a sévèrement réprimandé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, affirmant qu'il est plus préoccupé par le maintien de sa mainmise sur le pouvoir que par la négociation d'un accord pour la libération des otages.

"Je pense que la grande majorité des Israéliens en sont venus à croire, de par ses actions, pas ses paroles, mais ses actions, qu'il est principalement motivé par le désir de conserver le pouvoir avec une coalition messianique étroite et très radicale au sein du gouvernement israélien", a déclaré Jonathan Dekel-Chen, le père de Sagui Dekel-Chen, lors d'une interview accordée à l'émission "Face the Nation" de la chaîne CBS News, dimanche.

"Il a fait le choix de poursuivre ce fantasme de victoire totale sur le Hamas, mais son idée de victoire totale est une idée messianique de ses partenaires de coalition, et n'est pas réaliste, et il a préféré cela, au moins jusqu'à présent, au bien-être de tous les otages", a ajouté M. Dekel-Chen.

Sagui Dekel-Chen, 35 ans, a été pris en otage lors du raid transfrontalier sur Israël mené par le Hamas le 7 octobre de l'année dernière. Environ 250 personnes ont été emmenées d'Israël à Gaza ce jour-là.

Ce week-end, l'armée israélienne a déclaré avoir retrouvé les corps de six personnes qui avaient été prises en otage le 7 octobre. Elle a identifié les personnes décédées comme étant Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi et le sergent-chef Ori Danino. Goldberg-Polin, originaire de Berkeley, en Californie, était l'un des Américains détenus à Gaza.

"Assez d’excuses"

Le Forum des familles d'otages et de disparus a directement critiqué M. Netanyahu, le tenant pour responsable de ces décès. "S'il n'y avait pas eu les saboteurs, les excuses et la manipulation, les otages dont nous avons appris la mort ce matin seraient probablement en vie", lit-on dans un communiqué publié par le forum sur X.

"Netanyahu : assez d’excuses. Assez de langue de bois. Assez d'abandon. Le temps est venu de ramener nos otages à la maison - ceux qui vivent pour qu'ils soient réhabilités et ceux qui sont tombés et ont été assassinés pour qu'ils soient enterrés sur leur terre", lance le forum.

Depuis des mois, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte entreprennent des efforts diplomatiques pour négocier un accord entre Israël et le Hamas pour faciliter l'échange de prisonniers et établir un cessez-le-feu.

Ces efforts visent également à amener Israël à autoriser l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Cependant, les négociations sont au point mort, en grande partie à cause du refus de Netanyahu de mettre fin à la guerre génocidaire en cours.

