Les inondations consécutives à des pluies diluviennes ont déjà fait 18 victimes et d’importants dégâts matériels dans le sud-est du Maroc, d'après Rachid El-Khalifi, le porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Khalifi a déclaré que sept personnes sont mortes dans la province de Tata et deux à Tiznit et Errachidia à cause de fortes tempêtes et inondations, tandis que neuf personnes sont toujours portées disparues à Tata, Errachidia et Taroudant.

Il a également noté que la quantité de pluie enregistrée au cours des deux derniers jours représentait près de la moitié des précipitations annuelles de la région.

Les inondations ont détruit 24 maisons, partiellement endommagé 16 autres et endommagé 93 routes.

Les réseaux électriques, les approvisionnements en eau potable et les réseaux téléphoniques ont également été touchés.

Plus tôt, Omar Behoush, maire de Tamanarte, dans la province de Tata, avait déclaré que huit personnes étaient mortes et qu'au moins 15 étaient portées disparues en raison des fortes pluies.

L’Office météorologique marocain avait précédemment émis une série d’alertes, prévoyant de violents orages et des vents forts sur plusieurs régions. Le ministère de l’Équipement a incité les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de vigilance face aux conditions climatiques dégradées. Les populations ont été invitées à la prudence.

