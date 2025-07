La discrimination contre les musulmans est en hausse en Allemagne, a averti mardi à Berlin une responsable de la lutte contre la discrimination.

Ferda Ataman, directrice de l'Agence fédérale de lutte contre les discriminations, a déclaré que le nombre de plaintes “explicitement liées à la discrimination basée sur le racisme anti-musulman a augmenté”.

“Ce que nous observons, c'est que les musulmans sont victimes d'une forte discrimination. Nous le savons grâce à d'autres études et aux cas dont nous disposons’, a affirmé Ataman lors d'une conférence de presse pour présenter le rapport sur l'état de la discrimination en Allemagne.

Ataman a souligné que de nombreux musulmans “subissent également des discriminations dans les espaces publics”.

Elle a appelé à la création d'un plus grand nombre de centres de conseil en langues turque et arabe, où les musulmans pourraient déposer leurs plaintes.

Les déclarations d'Ataman font suite à une récente mise en garde d'un important groupe de défense des droits de l'homme basé à Berlin, qui a affirmé que les crimes de haine antimusulmans avaient considérablement augmenté depuis l'escalade intervenu dans le conflit israélo-palestinien en octobre.

Selon l'Alliance contre l'islamophobie et la haine antimusulmane (CLAIM), au moins 1 926 incidents islamophobes se sont produits en 2023. Des centaines d'insultes et de menaces verbales à l'encontre de musulmans ont été signalées, ainsi que 178 agressions physiques, quatre tentatives de meurtre, cinq incendies criminels et 93 cas de vandalisme et de dommages matériels.