La police australienne a réprimé mercredi des centaines de manifestants anti-guerre qui protestaient contre l’agression israélienne à Gaza lors d’une importante exposition sur la défense à Melbourne. .

La Land Forces Expo, le plus grand événement australien de l’industrie de la défense, a été marquée par une présence policière importante après le rassemblement de manifestants devant le centre des congrès et des expositions de Melbourne.

La police de Victoria a pour sa part déploré qu'au moins 24 policiers avaient été blessés lors de l'arrestation de 33 manifestants pour des accusations liées aux violences.

"Ce matin, la police a été bombardée de projectiles, notamment de bouteilles remplies de liquide, de pierres et de crottin de cheval", a déclaré un porte-parole de la police de Victoria à ABC News.

Les manifestants, scandant des slogans tels que “ Albanese (Premier ministre australien), vous ne pouvez pas vous cacher, vous soutenez le génocide”, ont exprimé leur opposition à la position du gouvernement australien sur le conflit en cours à Gaza.

Selon Jasmine Duff, porte-parole de Disrupt Land Forces, la manifestation visait à souligner les conséquences mortelles des armes exposées .

“ Nous défendons tous ceux qui ont été tués par les armes présentées ici, dont certaines sont utilisées par Israël”, a déclaré Duff, faisant référence aux entreprises de défense israéliennes présentes à l’exposition.

L'événement de trois jours, auquel participent plus de 800 entreprises de défense australiennes et internationales, est une vitrine d'armes, de technologies militaires et d'équipements de sécurité. Alors que les participants entraient dans la salle, les manifestants ont lancé des œufs, ce qui a donné lieu à des affrontements avec la police.

L'événement, fermé au public et interdit aux moins de 16 ans, se poursuit durant toute la semaine.

