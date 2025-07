"Deux citoyens ont été tués dans une agression israélienne menée par un drone qui a lancé un missile sur une voiture civile" sur la route reliant Quneitra à Damas, a précisé l'agence de presse Sana.

Une source de sécurité locale a indiqué que "deux corps calcinés avaient été retirés d'une voiture visée par une frappe".

Ce raid intervient après des assauts particulièrement violents, attribués par Damas à Israël, qui ont visé dans la nuit de dimanche à lundi le centre de la Syrie et fait 18 morts, selon les autorités. Les frappes sur la région de Mesyaf ont notamment visé des sites militaires sensibles, selon l'ONG.

Depuis le début de la guerre civile en Syrie, en 2011, Israël y a mené des centaines de frappes visant l'armée.

Les raids israéliens en Syrie se sont intensifiés après le déclenchement de la guerre d'Israël contre la bande de Gaza.

Damas a tenté de rester à l'écart des violences régionales depuis le début de la guerre à Gaza. Mais des tirs de roquettes, de la part de groupes affiliés au Hezbollah, ont été signalés depuis la Syrie contre la partie du Golan syrien occupée par Israël.

Depuis plus de dix mois, Israël et le Hezbollah échangent des frappes quasi-quotidiennes dans le contexte de la guerre menée par Israël contre la bande de Gaza. Ces échanges ont fait plus de 500 morts au Liban et 49 en Israël.

Israël a pris le plateau du Golan à la Syrie lors de la guerre des Six Jours en 1967 et l'a annexé par la suite. Les États-Unis sont le seul pays à reconnaître l'annexion par Israël, tandis que le reste de la communauté internationale considère le Golan comme un territoire syrien occupé.

