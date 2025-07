Au moins 11 Palestiniens, dont plusieurs femmes et enfants, ont été tués, ce samedi, dans des attaques israéliennes visant des zones du nord et du sud de la bande de Gaza.

Des sources médicales ont indiqué que 10 Palestiniens ont été tués et beaucoup d'autres blessés dans un bombardement israélien visant une maison dans le quartier d'Al-Tuffah dans l'est de la ville de Gaza.

Par ailleurs, des sources médicales ont indiqué qu'un Palestinien avait été tué et six autres, blessés lors d'un bombardement israélien sur une tente abritant des personnes déplacées dans la zone d'Al-Mawasi, à l'ouest de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Israël poursuit son offensive brutale sur Gaza depuis une attaque du Hamas en octobre dernier, malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat.

Plus de 41 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été tuées depuis lors et plus de 95 000 ont été blessées, selon les autorités sanitaires locales.

L'assaut israélien a déplacé la quasi-totalité de la population du territoire dans le cadre d'un blocus permanent qui a entraîné de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

Lire aussi; Les massacres des “zones humanitaires”, une constante de la guerre israélienne à Gaza