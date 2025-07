Le président turc Recep Tayyip Erdogan a organisé une réunion à huis clos avec Denis Becirovic, président du Conseil présidentiel de Bosnie-et-Herzégovine, au palais de Dolmabahce à Istanbul.

La réunion a commencé par une cérémonie officielle d'accueil de M. Becirovic, mais aucun détail de leurs discussions n'a été divulgué. Toutefois, les deux dirigeants se sont ensuite adressés à la presse lors d'une conférence de presse commune, au cours de laquelle M. Erdogan a établi un parallèle entre l'attaque d'Israël à Gaza et le génocide perpétré en Bosnie dans les années 1990.

"Aujourd'hui, nous assistons à Gaza à un massacre similaire à celui perpétré en Bosnie-Herzégovine dans les années 1990", a affirmé M. Erdogan. Il a promis de tenir Israël pour responsable devant les tribunaux internationaux de la mort de civils, notamment d'Aysenur Ezgi Eygi, militante pacifiste turco-américaine tuée en Cisjordanie occupée, et de plus de 41 000 Palestiniens à Gaza.

M. Erdogan a souligné que, comme les auteurs du génocide de Srebrenica en 1995, les responsables de l'effusion de sang à Gaza "devront répondre de leurs actes devant les tribunaux internationaux".

M. Becirovic s’est fait l'écho des sentiments de M. Erdogan, qualifiant la situation à Gaza de "plus grande honte au monde".

La Turquie et la Bosnie entretiennent des relations étroites, enracinées dans des liens culturels et historiques communs. La réunion et la conférence de presse ont souligné l'importance de leurs liens diplomatiques dans le contexte des crises internationales actuelles.

