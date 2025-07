Des colons et des soldats israéliens illégaux ont pris d'assaut plusieurs villages et villes de Cisjordanie occupée dans la nuit de samedi à dimanche, provoquant des affrontements avec les résidents palestiniens.

La télévision palestinienne a rapporté qu'une personne a été blessée lors d'un raid mené par des colons protégés par l'armée dans le village d'Umm Safa, au nord de Ramallah.

L'agence de presse officielle palestinienne Wafa ne précise pas la nature ni la source de la blessure.

Wafa a indiqué que des dizaines de colons illégaux sont entrés à Umm Safa, tirant à balles réelles sur les maisons.

Le chef du conseil du village local, Marwan Sabah, a déclaré que les colons positionnés à Jabal al-Ras ont attaqué le village et tiré à balles réelles sur les maisons, avec le soutien de l'armée israélienne.

L'armée israélienne tue 4 Palestiniens dans des frappes aériennes à Gaza

Quatre Palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes sur Gaza.

L'agence de presse palestinienne a rapporté que des avions de guerre ont bombardé la zone autour du carrefour d'Abou Sarrar dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de Gaza.

Trois Palestiniens ont été tués dans l'attaque, tandis que des véhicules militaires israéliens ont, également, lancé des tirs nourris sur le camp.

L'armée a également ciblé une maison appartenant à la famille Suweidan dans le camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord de Gaza.

Israël blesse 4 personnes lors d'une frappe aérienne dans le Hermel, au nord du Liban

Israël a blessé trois enfants et une autre personne dans une frappe aérienne dans le district de Hermel, dans le nord du Liban.

Des avions de combat "ont ciblé les environs de la localité de Kouakh dans le Hermel, faisant quatre blessés, dont trois enfants", selon le ministère de la Santé.

L'Agence nationale de presse libanaise (NNA) a rapporté que des avions de guerre israéliens ont lancé une autre frappe aérienne près de la ville de Hosh al-Sayyid Ali à Hermel sans fournir de détails sur les victimes.

Gaza: cinq morts dans une frappe israélienne sur une école

Cinq personnes ont été tuées, samedi, par une frappe aérienne israélienne ayant touché une école transformée en refuge dans la ville de Gaza, a annoncé la Défense civile locale, l'armée israélienne affirmant avoir visé des combattants du Hamas.

"Cinq martyrs, dont deux enfants et une femme, ont été extraits des décombres après que des avions de guerre israéliens ont frappé l'école Chouhada al-Zeitoun (nord) avec deux missiles", a déclaré le porte-parole de la Défense civile de Gaza, Mahmoud Bassal.

L'école abritait des milliers de Palestiniens déplacés, a-t-il ajouté, précisant que plusieurs personnes avaient été blessées par les tirs.

L'armée israélienne a affirmé de son côté avoir effectué une "frappe précise" sur l'établissement scolaire, ciblant des combattants du mouvement de résistance palestinien Hamas.

Mercredi, une frappe israélienne sur une école gérée par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) et située à Nuseirat (centre) avait fait au moins 18 morts, selon la Défense civile.

Des milliers d'Israéliens manifestent pour exiger un accord sur la libération des otages avec le Hamas

Des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté à Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, Césarée, Kiryat Gat et d'autres villes pour exiger un accord d'échange d'otages avec le Hamas.

Des manifestants se sont rassemblés pour protester sur la place de Paris à Jérusalem occupée, devant le siège du ministère de la Défense à Tel-Aviv et près du domicile du Premier ministre Benjamin Netanyahu à Césarée, selon le journal Haaretz.

«La police israélienne a fermé certaines routes et passages pour bloquer les manifestants, mais ils ont continué leur marche pour exprimer leur opposition à la politique de Netanyahu et pour exiger la conclusion rapide d'un accord d'échange de prisonniers et d'otages avec le Hamas», a-t-il déclaré.

La police a tenté d'affronter certains manifestants qui brûlaient des pneus, parmi lesquels des familles et des proches de captifs détenus par le groupe de résistance palestinien à Gaza, selon le journal.

