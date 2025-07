Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu envisage de limoger le ministre de la Défense Yoav Gallant et de nommer Gideon Saar, chef du parti Nouvelle Espérance, au poste de nouveau chef de la Défense, ont rapporté les médias israéliens.

La chaîne publique israélienne KAN a cité des sources, lundi, indiquant que des négociations étaient en cours entre le bureau de Netanyahu et Saar -qui s'oppose à un cessez-le-feu et à un accord d'échange de prisonniers avec le groupe de résistance palestinien Hamas- pour remplacer Gallant, qui s'est élevé contre la stratégie de guerre de Netanyahu dans la bande de Gaza assiégée.

Le remaniement pourrait être annoncé dans les heures qui viennent, selon les médias israéliens.

Par ailleurs, lundi soir, des centaines d'Israéliens se sont rassemblés devant le domicile de Saar à Tel-Aviv, la capitale, pour protester contre la perspective qu'il rejoigne le gouvernement extrémiste, selon le quotidien Yedioth Ahronoth.

Si Saar décide d'accepter l'offre de Netanyahu, “il s'agira d'une volte-face aux proportions gargantuesques qui annulera et trahira tout ce pour quoi il a été perçu au cours des cinq dernières années”, écrit Haaretz.

Gallant a été critiqué par les alliés d'extrême droite de Netanyahu, dont le célèbre ministre de la sécurité nationale Itamar Ben-Gvir.

Divergences sur la stratégie à l'égard de Gaza

Les médias israéliens ont récemment fait état de profondes divergences entre Netanyahu et de hauts responsables de la sécurité, dont Gallant, qui estime que le moment est venu de conclure un cessez-le-feu à Gaza, contrairement à Netanyahu, qui insiste pour poursuivre la guerre et garder le contrôle de la zone frontalière entre la Palestine et l'Égypte, connue sous le nom de corridor Philadelphie ou d'axe de Saladin.

Le mois dernier, Gallant a déclaré que la raison pour laquelle l'accord sur les otages était bloqué était Israël, affirmant qu'il soutenait un accord de cessez-le-feu plutôt que les “absurdités de la victoire totale” de Netanyahu.

Netanyahu a répondu que Gallant adoptait un discours anti-israélien qui réduisait les chances de libération des otages à Gaza.

Récemment, Netanyahu a déclaré à Gallant qu'il donnait la priorité au siège du corridor Philadelphie plutôt qu'au retour des otages.

Depuis des semaines, des milliers d'Israéliens protestent contre Netanyahu, l'accusant de faire échouer l'accord d'échange de prisonniers et exhortant le gouvernement à accepter une trêve avec le Hamas.