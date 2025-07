Projeté simultanément sur six chaînes nationales de TRT la semaine dernière, le documentaire a remporté le prix du meilleur documentaire et programme au Festival international du film documentaire Al Jazeera, qui s'est tenu à Sarajevo du 13 au 17 septembre.

La 7ème édition du Festival international du film documentaire Al Jazeera, l'un des événements les plus prestigieux réunissant l'industrie du documentaire, a mis l'accent sur la Palestine cette année. Avec pour thème "Justice ?", le festival a attiré des réalisateurs de documentaires, des distributeurs, des représentants de chaînes de télévision et des professionnels des médias du monde entier. “Holy Redemption” a également été diffusé au festival de Sarajevo. Considéré comme l'un des documentaires phares du festival, il a remporté le prix du meilleur documentaire et programme et salué par le public et les professionnels du monde entier.

La projection du documentaire en Bosnie a ravivé les souvenirs douloureux du massacre de Srebrenica, reconnu comme un génocide par les Nations Unies. En exposant le génocide systématique perpétré par Israël en Palestine, "Holy Redemption" a établi un lien émotionnel entre ces deux génocides.

TRT World a produit ce documentaire qui met en lumière la deuxième face sombre et silencieuse de cette atrocité qui se déroule depuis le 7 octobre, date à laquelle a débuté le génocide à Gaza. Holy Redemption révèle le vol des terres par les colons israéliens à travers les témoignages livrés par des témoins et des auteurs de ces actes.

Le tournage du documentaire a commencé deux mois après que l'équipe d'enquête et d’investigation de TRT World s'est infiltrée au sein des groupes radicaux israéliens en Cisjordanie. Il documente comment les terres palestiniennes sont progressivement occupées avec le soutien israélien. Le documentaire met en lumière, grâce à des images obtenues, le groupe radical "Hilltop Youth", considéré par les médias israéliens comme “le Daesh israélien”.

Les auteurs et témoins de l'occupation s'expriment dans ce documentaire

Des interviews avec des activistes israéliens, d'anciens soldats israéliens, des dirigeants radicaux de colons et des membres du parlement israélien révèlent les manœuvres appliquées par Israël pour déplacer les Palestiniens et voler systématiquement leurs terres. Le documentaire montre comment les colonies illégales sont établies et comment les maisons palestiniennes sont détruites. Parmi les interviews figurent celles de Daniella Weiss, leader des colons, Zvi Sukkot, ancien membre du Hilltop Youth et parlementaire, l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert, l'avocat et activiste Michael Sfard, leader du mouvement La Paix Maintenant Hagit Ofran, et Nadav Weiman, un ancien sniper de l'armée israélienne.

Holy Redemption, récompensé du prix du meilleur documentaire et programme au Festival international du film documentaire Al Jazeera, a été salué depuis son avant-première pour sa narration puissante, ses preuves convaincantes et son exposition sans crainte des injustices qui se produisent dans la région. Célébré comme un triomphe du journalisme d'investigation, le film a été applaudi par le jury et les participants du festival pour son message percutant et son rôle dans la transmission de la vérité sur le génocide en Palestine.

Le directeur général adjoint de TRT, Omer Faruk Tanriverdi, qui a également assisté à la projection du documentaire, a déclaré:

"En projetant notre documentaire à Sarajevo, sur ces terres où la douleur de Srebrenica est encore vivante, nous avons souligné qu'un autre génocide se déroule sous les yeux du monde. En 53 minutes, nous avons exposé les politiques d'occupation menées pendant 75 ans par Israël et dépeint de manière vivante la brutalité des colons israéliens radicaux en Palestine. Ce prix a pour nous encore plus de signification que l'Emmy que nous avons récemment reçu, car notre objectif est de sensibiliser le monde entier au génocide en Palestine à travers notre documentaire. En tant que TRT World, nous avons soutenu fermement la lutte palestinienne bien avant le 7 octobre, et Holy Redemption est le résultat de ces efforts. Nous espérons que tout le monde visionnera et partagera cette réalisation journalistique significative".

“Holy Redemption” continuera d'être diffusé sur diverses plateformes internationales, notamment sur les chaînes et plateformes internationales de TRT le 18 septembre à 20h00 (GMT 17h00).