"Les attaques israéliennes (de ces deux derniers jours) sont une déclaration de guerre contre le peuple libanais", a déclaré le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, lors d’une allocution vidéo, ce jeudi.

Ces explosions, survenues mardi et mercredi, ont coûté la vie à au moins 32 personnes, dont des militants du Hezbollah et des civils, après la détonation simultanée de bipeurs et de talkies-walkies.

Nasrallah a souligné que ces actions israéliennes marquent une "ligne rouge" franchie.

"(Les dernières attaques d'Israël) ont porté un coup majeur à l'histoire de la résistance au Liban", a-t-il ajouté tout en assurant que son mouvement continuerait à attaquer Israël depuis le Liban pour soutenir son allié, le Hamas palestinien, "jusqu'à la fin de l'agression à Gaza".

"Le front du Liban avec Israël ne s'arrêtera pas avant la fin de l'agression à Gaza", a-t-il affirmé.

Des avions de guerre israéliens ont survolé Beyrouth, la capitale du Liban, et ont provoqué des explosions sonores pendant le discours du secrétaire général du Hezbollah, selon le correspondant de l'Agence Anadolu (AA) dans la région.

Pendant leur vol à basse altitude au-dessus de Beyrouth, les avions israéliens ont franchi le mur du son et provoqué des explosions soniques.

Quelques minutes avant le discours de Nasrallah, l'armée israélienne a organisé des frappes aériennes sur certaines zones du Sud-Liban.

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence, vendredi, pour discuter de la série d'explosions au Liban.

Ces attaques ont lieu dans un contexte d'escalade frontière entre Israël et le Hezbollah, qui se livrent à une guerre transfrontalière depuis le début de la guerre meurtrière lancée par Tel-Aviv contre la bande de Gaza le 7 octobre 2023 , qui a fait plus de 41 200 morts, principalement des femmes et des enfants.

Lire aussi : Liban: 20 morts dans la deuxième série d’explosions