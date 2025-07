C’est une visite rare et qui ne passe pas inaperçue. Pour la première fois depuis que l’Espagne a reconnu l’État palestinien en mai - en même temps que l’Irlande et la Norvège -, Mahmoud Abbas s’est rendu en Espagne, avant de se diriger vers New York pour assister à l'Assemblée générale des Nations unies.

"Monsieur le président Abbas, l'Espagne a reconnu l'État de Palestine le 28 mai. Pourquoi est-ce une bonne chose? Parce que la Palestine existe et a le droit d'avoir son propre État", a lancé Pedro Sánchez lors d'une allocution commune des deux dirigeants, après un entretien d'une heure environ.

"La communauté internationale et l'Europe ne peuvent rester impassibles devant la souffrance de milliers d'innocents, des femmes et des enfants principalement", a poursuivi Pedro Sánchez en référence au bilan du conflit à Gaza.

Le Premier ministre socialiste espagnol s'est affirmé depuis le début du conflit à Gaza comme le champion de la cause palestinienne au sein de l'Union européenne (UE), et son gouvernement a multiplié les prises de position très critiques envers Israël.

L'Espagne s'est d’ailleurs jointe, comme d'autres pays, à la procédure intentée fin 2023 par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice (CIJ), la plus haute juridiction des Nations unies, pour violation présumée de la Convention de l'Onu sur le génocide de 1948.

Organisation d'une conférence de la paix à Madrid

"Nous apprécions vos efforts, monsieur le Président, au sein de l'Union européenne et dans toutes les instances internationales, nous apprécions également votre rôle et vos efforts lorsqu'il s'agit de parler de la mise en œuvre, de l'exécution de la résolution sur les deux États", a répondu le président palestinien à son hôte.

"Nous apprécions les positions des États amis qui ont reconnu l'État de Palestine", a ajouté M. Abbas, demandant "à tous les États qui ne nous ont pas encore reconnus qu'ils le fassent".

Quelques jours après une réunion ministérielle à Madrid, tenue en présence de nombreux représentants de pays européens et arabes et visant à relancer la solution dite "à deux États", le président palestinien Mahmoud Abbas a de nouveau demandé l'organisation d'une nouvelle conférence de la paix dans la capitale espagnole, à l'image de celle de 1991 qui avait lancé le processus ayant abouti aux accords de 1993.

Au moins 41 272 Palestiniens ont été tués dans la campagne militaire israélienne contre le Hamas dans l’enclave palestinienne, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, qui ne fait pas de distinction entre civils et combattants.

Lire aussi : L'Espagne se joint à la procédure de génocide contre Israël devant la CIJ