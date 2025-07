La Turquie se retrousse les manches pour augmenter ses revenus issus du tourisme gastronomique, qui devraient atteindre 18 milliards de dollars d'ici la fin de l'année et 25 milliards de dollars d'ici 2025.

La Turquie, qui augmente ses recettes touristiques d'année en année, est considérée comme l'un des pays leaders dans ce domaine.

Le tourisme gastronomique a un grand potentiel

Commentant le développement du tourisme gastronomique en Turquie, Gurkan Boztepe, président de l'Association du tourisme gastronomique, a déclaré qu'au cours des dernières années, le tourisme gastronomique a commencé à occuper une place importante dans la stratégie touristique globale du pays.

Soulignant que la gastronomie a un grand potentiel dans l'objectif que s’est fixée la Turquie, Boztepe a indiqué que la reconnaissance de Gaziantep comme "ville de la gastronomie" par l'UNESCO a encore augmenté le potentiel de croissance dans ce domaine.

Il a ajouté que les recettes du tourisme gastronomique augmentaient chaque année. “Les villes gastronomiques devraient faire l'objet d'une promotion plus efficace au niveau international. La Turquie est en passe de devenir un acteur mondial du tourisme gastronomique” s’est-il réjoui.

"Notre objectif de fin d'année en matière de tourisme gastronomique est de 18 milliards de dollars, et l'objectif pour 2025 est de 25 milliards de dollars. La riche culture culinaire du pays peut être un outil puissant pour atteindre cet objectif", a-t-il assuré.

Les politiques de tourisme durable devraient être développées afin de rivaliser avec les pays aux traditions culinaires profondément enracinées dans le monde entier dans le domaine du tourisme gastronomique, selon Boztepe.

Promotion de la gastronomie turque

La Turquie compte plus de 2 200 plats et boissons locaux, et des villes comme Gaziantep, Adana, Hatay et Izmir figurent parmi les principaux centres gastronomiques du pays.

Des efforts sont déployés pour développer le tourisme gastronomique dans le pays, et 41 cours de cuisine et de pâtisserie, dont 16 à Istanbul, proposent des formations. .

Selon un rapport de l'Agence de développement Ahiler, il existe 34 musées gastronomiques en Turquie pour promouvoir les produits locaux du pays qui compte plus de 360 festivals gastronomiques.

Afin de développer le tourisme gastronomique, des événements ont été organisés pour promouvoir la culture culinaire turque dans des pays tels que les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Espagne et le Canada.

Selon les statistiques de l'Institut turc des statistiques, la rubrique aliments et boissons compte pour 20 % des recettes touristiques (23,66 milliards de dollars) au premier semestre.

Les recettes générées dans la catégorie des aliments et des boissons au cours du premier semestre s'élevaient à 4,74 milliards de dollars, contre 10,9 milliards de dollars en 2023.

Lire aussi : Gastronomie arabo-ottomane: au confluent des influences