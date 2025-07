Le ministère russe des Affaires étrangères a salué jeudi, la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU sur la Palestine, indiquant qu'il s'agit d'un "pas important pour reconnaître l'illégalité des actions israéliennes".

Le ministère a déclaré que la résolution en faveur du deuxième avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ) sur les conséquences judiciaires de la politique d'Israël dans les territoires palestiniens occupés contribuerait à mettre fin à "la plus longue occupation de l'histoire moderne", notant que 124 États, dont la Russie, ont soutenu la résolution, tandis que 14 s'y sont opposés et 43, principalement ceux de l'UE, se sont abstenus.

La résolution soutient la conclusion de la CIJ qui a estimé que la politique israélienne constitue une “annexion de facto d'un territoire palestinien important et une violation directe du droit du peuple palestinien à l'autodétermination”, a ajouté la même source.

La diplomatie russe a fait savoir qu'il s'agissait du quatrième vote de l'Assemblée générale sur ces questions alors que la région connaît une “escalade sans précédent” entre Israël et la Palestine, précisant qu'il visait à protéger le peuple palestinien, son droit fondamental à l'autodétermination et ses aspirations légitimes à établir un État souverain et indépendant dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale.

Le ministère a également critiqué les États-Unis pour avoir bloqué des décisions importantes sur la Palestine par le Conseil de sécurité: “Comme vous le savez, au cours de la période écoulée, Washington a déjà utilisé le droit de veto à cinq reprises – souvent seul – en relation avec des projets de résolution du Conseil de sécurité sur un cessez-le-feu et l'adhésion de la Palestine à l'ONU”.