L’homme était discret, ses apparitions publiques très réduites pour des raisons de sécurité justement. Ses discours, il les livrait via la chaîne de télévision du Hezbollah mais qui était le chef du Hezbollah ?

Hassan Nasrallah est né en 1960 dans une famille chiite libanaise assez pauvre du sud du Liban, il a grandi dans le village de Bazouryeh situé près de Tyr. A 16 ans, il décide d’étudier et de devenir religieux. Il a reçu son éducation au Liban, en Irak et en Iran. Marié, il avait cinq enfants, son fils aîné en mort en 1997 lors d’affrontements avec l’armée israélienne.

Il rejoint le groupe Amal dès ses années de lycée, puis il le quitte en 1982 pour des désaccords sur la façon de résister à l’invasion du Liban par Israël. Il rejoint alors un nouveau groupe, le Hezbollah et est chargé de recruter des militants dans la vallée de la Bekaa. En 1985, Hassan Nasrallah arrive à Beyrouth, devient le chef de la région pour le Hezbollah.

En février 1992, il prend la tête du mouvement après la mort de son chef Abbas al-Musawi dans une frappe aérienne libanaise.

Une figure de la résistance à Israël

Il va dorénavant organiser plusieurs opérations du Hezbollah qui vont conduire au retrait d’Israël du Sud-Liban après 22 ans d’occupation. En 2004, le chef chiite négocie aussi un échange de prisonniers avec Israël ; des centaines de Libanais et d’Arabes sont libérés.

Hassan Nasrallah devient alors un symbole de résistance au Liban et dans le monde arabe, surtout après 2006 et la guerre entre Israël et le Hezbollah. Ses discours enflammés et sa volonté sans faille à vouloir répondre aux attaques israéliennes le rendront très populaire.

L’image du chef chiite va pourtant se ternir à cause de son soutien durable au régime syrien malgré la guerre civile qui oppose forces d’opposition et gouvernement.

Depuis le 7 octobre, le Hezbollah soutient le Hamas

Hassan Nasrallah a dirigé depuis près d’un an un “front de soutien” à la frontière sud du Liban, en solidarité avec son allié palestinien, le Hamas, à la suite de l'assaut de la guerre lancée par Israël à Gaza.

Il a promis dans plusieurs discours de poursuivre l’effort tant que la guerre à Gaza continuerait.

La guerre à Gaza qui a commencé il y a presque une année a fait plus de 137 000 victimes dont 41 000 morts.