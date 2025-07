L’Allemagne refusera la citoyenneté à ceux qui partagent, aiment ou commentent le slogan “De la rivière à la mer” sur les réseaux sociaux, associé au soutien à la Palestine, ont rapporté, ce dimanche, les médias locaux.

La Radio et Télévision d’Allemagne du Nord (NDR) a déclaré que les personnes qui utilisent, aiment ou commentent le slogan “De la rivière à la mer” (From the river to the sea) sur les réseaux sociaux ne seront pas éligibles à la citoyenneté allemande.

La nouvelle réglementation du ministère allemand de l’Intérieur précise que l’utilisation de ce slogan empêchera les individus de devenir citoyens allemands.

Les racines du slogan remontent aux années 1960, exigeant la libération complète de la Palestine du Jourdain à la Méditerranée.

