Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a condamné les "massacres de routine" qui se produisent en Ukraine et au Moyen-Orient, exhortant la communauté internationale à rompre son silence.

S'exprimant lors d'une cérémonie de remise de prix organisée par le journal La Vanguardia, lundi, M. Sánchez a souligné la nécessité de faire respecter le droit international et de promouvoir la paix dans ces deux régions.

"Si la communauté internationale reste silencieuse, nous élèverons encore plus la voix pour défendre le droit international et la paix", a déclaré M. Sánchez.

"Ceux qui détestent la démocratie l'oppriment partout", a-t-il ajouté. "Nous vivons sous un assaut incessant de mensonges. Les ennemis de la démocratie ne respectent aucune règle. Face à ce défi, nous devons aller de l'avant et défendre la démocratie".

L'Espagne reconnait la Palestine

L'Espagne est l'un des pays européens qui a décidé de reconnaître officiellement l'État de Palestine en signe de soutien au processus de paix avec Israël.

La campagne militaire israélienne à Gaza s'est poursuivie malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat, à la suite d'une attaque menée le 7 octobre 2023 par le groupe palestinien Hamas.

Depuis le 23 septembre dernier, Israël a lancé des frappes aériennes massives contre ce qu'il appelle des cibles du Hezbollah dans tout le Liban, tuant plus de 1 057 personnes et blessant plus de 2 950 autres, selon le ministère libanais de la Santé.

Plusieurs dirigeants du Hezbollah, dont le secrétaire général Hassan Nasrallah, ont été abattus au cours de l'assaut.

Le Hezbollah et Israël se livrent à une guerre transfrontalière depuis le début de la guerre d'Israël contre Gaza, qui a fait près de 41 600 morts, pour la plupart des femmes et des enfants, à la suite d'une attaque transfrontalière menée par le groupe palestinien Hamas en octobre de l’année dernière.

La communauté internationale a prévenu que les attaques israéliennes au Liban pourraient faire dégénérer le conflit de Gaza en une guerre régionale plus large.

