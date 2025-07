L'Organisation des États turciques (OET), un organisme international clé pour la cohésion du monde turcique, célèbre ce jeudi le 15ème anniversaire de sa création.

Fondée à l'origine sous le nom de "Conseil de coopération des pays de langue turque" (Conseil turcique), les bases de l'organisation ont été posées par l'accord de Nakhchivan signé le 3 octobre 2009 par l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Turquie.

L'objectif de cette organisation est de favoriser la cohésion du monde turcique en partageant des valeurs historiques et culturelles et en coopérant dans divers domaines, notamment l'économie, la politique, l'éducation, la culture, la défense, la sécurité, les transports, les douanes, le tourisme et les sports.

Elle sert également à renforcer la position géopolitique du monde turcique, dont les pays membres couvrent une superficie totale de 4,25 millions de kilomètres carrés et comptent une population d'environ 160 millions d'habitants, ce qui leur a valu une reconnaissance régionale considérable au cours des quinze dernières années.

Une nouvelle ère

Lors du 8e sommet des chefs d'État, qui s’est tenu à Istanbul le 12 novembre 2021, il a été décidé de rebaptiser le conseil "Organisation des États turciques", marquant ainsi le début d'une nouvelle ère dans l'intégration du monde turcique sur la scène internationale.

Aujourd'hui, l'organisation comprend cinq membres à part entière, à savoir l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Turquie et l'Ouzbékistan, ainsi que le Turkménistan, la Hongrie et la République turque de Chypre du Nord (RTCN), qui ont le statut d'observateurs..

Basée à Istanbul, l'OET est composée de cinq organes principaux: le Conseil des chefs d'État, le Conseil des ministres des Affaires étrangères, le Conseil des sages, le Comité des hauts fonctionnaires et le Secrétariat.

L’organisation chapeaute des mécanismes de coopération tels que l'Assemblée parlementaire des pays turciques (Turkpa), l'Académie internationale turcique, l'Organisation internationale de la culture turcique (Turkcoy), le Fonds d'investissement turcique et la Fondation pour la culture et le patrimoine turciques.

Elle est également partenaire de grandes organisations internationales, dont l'ONU, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et l'Organisation mondiale des douanes (OMD).

L'organisation dispose également d'un bureau de représentation à Budapest, capitale de la Hongrie, afin de renforcer les liens avec son membre observateur et de faire progresser les relations avec les institutions pour favoriser sa visibilité en Europe, comme l'UE, l'OSCE, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le groupe de Visegrad, qui comprend la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque.

Avec son document "Vision du monde turcique 2040", l'OET aspire à favoriser la confiance mutuelle et les relations humaines harmonieuses, à renforcer la solidarité politique, à promouvoir la coopération économique et technique, et à préserver l'héritage historique et culturel du monde turcique.

Les chefs d'État de l'OET adoptent le slogan "Ère turcique"

Lors du sommet du 10e anniversaire de l'OET au Kazakhstan, les dirigeants ont adopté le slogan "Ère turcique" et se sont engagés à une coopération plus étroite en matière de défense et de sécurité.

En quinze ans, l'OET a réussi à harmoniser les institutions et les communautés des États membres.

Les activités récentes ont renforcé l'intérêt pour les valeurs historiques et culturelles communes, avec l'accord de l'Académie turcique sur un alphabet turcique commun de 34 lettres, célébré dans tout le monde turcique.

L'OET a organisé dix sommets et tiendra son onzième le 6 novembre au Kirghizistan.

Lire aussi : Le MAE turc plaide pour une unité des États turciques contre les “abus” d’Israël à Gaza