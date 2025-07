Le navire, transportant environ 278 passagers, faisait route vers Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, en provenance de Minova, dans la province du Sud-Kivu. Il a chaviré plus tôt dans la journée de jeudi sur le lac Kivu, près du village de Mukwidja, dans le territoire de Kalehe, selon Jean-Jacques Purusi, gouverneur du Sud-Kivu.

Le bilan provisoire s'élève à 78 morts. Les corps ont été transportés à la morgue de l'hôpital général de Goma, tandis que plusieurs personnes demeurent introuvables, a précisé Purusi.

Les équipes de la marine, de la Croix-Rouge et de Médecins Sans Frontières poursuivent les recherches des personnes disparues.

Le gouverneur a expliqué que le bateau était surchargé de passagers et de marchandises, et qu'il a sombré après avoir été frappé par une vague violente.

Un communiqué de la présidence a fait savoir que le président Félix Tshisekedi a appris la nouvelle avec consternation et a adressé ses condoléances aux familles des victimes.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident, au cours duquel 58 personnes ont pu être secourues, selon le communiqué.

Une vidéo montre le bateau en train de basculer sur le côté avant de sombrer dans le lac.

Dans cette vidéo, enregistrée par une femme et partagée sur les réseaux sociaux, on l’entend crier en swahili, langue largement parlée en Afrique de l'Est : « Yesuu, batu banayisha ! », ce qui signifie « Jésus, les gens meurent ! ».

Selon certaines sources, le bateau aurait chaviré à seulement quelques minutes d'atteindre le port de Kituku, à Goma.

Les accidents de bateau sont courants en RDC, où les voies d’eau sont largement utilisées en raison de l’état souvent impraticable des routes. Ces naufrages se soldent souvent par des pertes humaines considérables.