La France accueille ce vendredi des dizaines de chefs d'État et de gouvernement à l’occasion du XIXe sommet de la Francophonie. Sur les 88 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), une cinquantaine devraient participer à ce sommet.

Si le sommet de deux jours aura pour thème "Créer, innover et entreprendre en français", l’Afrique francophone semble tourner le dos au français dans un contexte où de plus en plus de pays tentent de diminuer leur relation avec Paris.

Les pays maghrébins s’orientent vers l’anglais

Le recul du français en Afrique, s’inscrit dans un mouvement plus vaste de réorientation linguistique.

Au Maroc, par exemple, la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration Ghita Mezzour a officialisé en juillet l’usage exclusif de l’arabe dans l'administration publique et dans des établissements publics et privés, remplaçant ainsi le français. Simultanément, le pays réoriente son système éducatif pour promouvoir l'anglais dans les collèges.

Selon le rapport "Shift to English in Morocco" de 2021, plus de deux tiers des jeunes Marocains estiment que l'anglais deviendra la première langue étrangère du pays dans les cinq prochaines années, surpassant le français.

Une évolution similaire est observée en Algérie, où le français perd de l'influence. En octobre 2022, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé l’introduction de l’anglais dès l'école primaire. Cette orientation s'est renforcée en juillet 2023, lorsque le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur a informé les présidents d'universités de son intention de faire de l'anglais la langue principale d'enseignement, marquant une volonté claire de promouvoir l'anglais dans le système éducatif algérien.

Recul du français dans les pays du Sahel

Trois pays sahéliens, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, avec lesquels la France entretient des relations houleuses, n'ont pas été invités au Sommet. En effet, les relations de la France avec ces pays ne cessent de se détériorer. Le gouvernement burkinabé avait aussi adopté en décembre 2023, un projet de loi révisant la Constitution et consacrant désormais les langues nationales comme langues officielles à la place du français qui est relégué au rang de "langue de travail". Sept diplomates français ont été expulsés du Burkina Faso depuis décembre dernier et le pays a suspendu la diffusion de nombreux médias français dont Le Monde.

La situation est identique au Mali. Considéré comme langue officielle dans le pays depuis son indépendance en 1960, le français a été déclassé en juillet 2024 pour devenir langue de travail uniquement.

Le fossé diplomatique entre le Niger et la France se creuse aussi de jour en jour. Depuis le coup d’État de juillet dernier au Niger, la France avait suspendu son aide au développement et sa coopération militaire avec le pays.

Les autorités militaires qui dirigent le pays ont dénoncé tous les accords de coopération militaire avec la France, procédé à l'expulsion de l'ambassadeur français et signifié clairement leur volonté de rétablir l'intégrité nationale et de se débarrasser de toute forme de tutelle étrangère. Le dernier évènement en date a été la fermeture du lycée français ’’La Fontaine’’ de Niamey lors de cette rentrée.

