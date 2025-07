“Les États-Unis ont dépensé un montant record de pas moins de 17,9 milliards de dollars en aide militaire à Israël depuis le début de la guerre à Gaza”, il y a un an, jour pour jour, indique un rapport publié par Associated Press, sur la base d'une étude élaborée par le programme "Costs of War" (Coûts de la guerre) de l'Université Brown aux États-Unis.

Lire aussi :

Liban: “Feu vert” américain à l’invasion israélienne, évacuations massives à Beyrouth

“Les chercheurs affirment que 4,86 ​​milliards de dollars supplémentaires ont été consacrés à l’intensification des opérations militaires américaines dans la région depuis l’attaque du 7 octobre 2023”, a ajouté la même source.

“Cela inclut les coûts de la campagne menée par la marine américaine pour réprimer les frappes des Houthis au Yémen contre les navires commerciaux”, explique le rapport.

La plupart des armes américaines livrées étaient des munitions, des obus d'artillerie, des brise-bunkers de 2 000 livres et des bombes à guidage de précision.

A cela s'ajoutent “des dépenses (qui) dépassent 4 milliards de dollars pour renouveler les systèmes de défense antimissile israéliens, Dôme de fer et Fronde de David, ainsi que de l'argent pour les fusils et le carburant pour avions”, selon le rapport.

Et de préciser : “Contrairement à l’aide militaire américaine à l’Ukraine documentée publiquement, il a été impossible d’obtenir tous les détails de ce que les États-Unis ont expédié à Israël depuis le 7 octobre 2023, donc le montant de 17,9 milliards de dollars pour cette année n’est qu’un chiffre partiel, affirment les chercheurs" .

Ce lundi marque le premier anniversaire du déclenchement par Israël, avec le soutien américain, d'une guerre génocidaire à Gaza, qui a, à ce jour, fait plus de 139 000 victimes entre morts et blessés palestiniens, et plus de 10 000 disparus, outre les destructions massives et la famine qui ont tué des dizaines d'enfants et de personnes âgées.

Tel-Aviv poursuit la guerre d'extermination, ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU visant à y mettre fin immédiatement, ainsi que les arrêts de la Cour internationale de Justice enjoignant Israël de prendre des mesures pour prévenir les actes de “génocide” et améliorer la situation humanitaire à Gaza.