Israël a lancé une série de tirs d'artillerie et de frappes aériennes durant la nuit de dimanche et la journée de lundi pour supposément prévenir une attaque imminente du Hamas.

Trois Palestiniens ont été tués et 11 autres blessés quand les avions ont pris pour cible une tente et un centre d'hébergement pour personnes déplacées, ainsi qu'une maison.

L'agence de défense civile de Gaza a déclaré sur Telegram que ses équipes "ont retrouvé trois martyrs, dont une jeune fille et une femme, à la suite d'une frappe israélienne sur une maison du camp de réfugiés d'Al-Shati, dans la ville de Gaza".

Le Hamas tire une série de roquettes sur Israël

Le Hamas a tiré quatre roquettes sur Israël à l'occasion de l'anniversaire de l'opération Al-Aqsa Flood, le 7 octobre de l'année dernière. Cette attaque à la la roquette contre Tel Aviv a été revendiquée par le groupe palestinien, a rapporté l'agence de presse Reuters.

L'armée israélienne a indiqué que trois roquettes avaient été interceptées et qu'une quatrième avait atterri dans une zone dégagée. Les tirs de roquettes n'ont pas fait de victimes ni de dégâts.

L'assaut israélien sur Gaza, qui dure depuis un an, a causé des pertes humaines et matérielles considérables. L'armée israélienne a commis environ 3 650 massacres au cours de l'année écoulée, selon des données publiées par le bureau des médias palestiniens à Gaza.

Plus de 41 800 personnes ont été tuées et plus de 96 800 blessées, tandis que 10 000 personnes sont toujours portées disparues ou présumées mortes sous les décombres.

Nouvelle troupe au Liban

D’un autre côté, l'armée israélienne a annoncé qu'elle avait déployé une troisième division de troupes au Liban. "Des soldats de la 91e division ont entamé hier dimanche une activité opérationnelle localisée et ciblée dans le sud du Liban", a indiqué l'armée dans un communiqué.

Les médias officiels libanais ont fait état de frappes israéliennes sur le sud de Beyrouth, peu après l'ultimatum lancé par l'armée israélienne aux habitants pour qu'ils évacuent la zone, bombardée de manière répétée depuis plusieurs jours consécutifs.

"Des avions ennemis ont lancé deux frappes sur la banlieue sud, la première visant le secteur de Sainte-Thérèse et la seconde le secteur de Burj al-Barajneh", a déclaré l'Agence nationale de presse libanaise.

L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué, tôt lundi, qu'un soldat avait été tué au combat à la frontière libanaise et que deux soldats avaient été gravement blessés.

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en visite à Beyrouth, a appelé à un cessez-le-feu au Liban et à un renforcement de l'aide humanitaire internationale.

Après avoir rencontré des familles déplacées dans des écoles, Filippo Grandi a déclaré : "Ce dont ils ont le plus besoin, c'est que les frappes aériennes cessent pour qu'ils puissent rentrer chez eux en toute sécurité. Le Liban a désespérément besoin d'un cessez-le-feu".

Filippo Grandi a également rencontré le Premier ministre libanais, Najib Mikati, pour discuter de l'aide à apporter aux personnes touchées par le conflit. Le commissaire a souligné l'ampleur écrasante des besoins et la nécessité urgente d'une aide supplémentaire.