‘’Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher que cela se produise’’, a insisté Matthew Hollingworth, directeur du Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) pour le Liban, cité par TV5 Monde.

S'adressant aux journalistes à Genève par liaison vidéo depuis Beyrouth, il a indiqué avoir passé la première moitié de l'année à coordonner les opérations du PAM à Gaza avant prendre la tête du bureau de l’organisation onusienne au Liban, et qu'il était préoccupé par les similitudes qu'il constatait entre les deux conflits.

‘’J'ai l'impression que nous pourrions entrer dans la même spirale catastrophique... Nous ne devrions pas permettre que cela se produise’’, a-t-il souligné.

Tant de Libanais fuient entre autres parce qu'ils ‘’ont observé au cours de l'année la guerre à Gaza avec les quartiers décimés et pilonnés, et cela est profondément ancré dans leurs tripes, dans leurs cœurs, dans leurs esprits’’, explique Matthew Hollingworth.

Le porte-parole de l'agence des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), James Elder, a de son côté, indiqué que ‘’les points communs sont malheureusement absolument visibles, qu'il s'agisse des déplacements, de l'impact sur les enfants ou du langage utilisé... (pour) adoucir les réalités sur le terrain’’.

‘’Nous observons les mêmes schémas qu'à Gaza’’, a également relevé Jeremy Laurence, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH). ‘’La dévastation est inimaginable pour tous les habitants du Liban comme pour ceux de Gaza. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire’’, a-t-il ajouté.

Tel Aviv mène depuis le 23 septembre des frappes meurtrières d'une intensité sans précédent, sur la capitale Beyrouth, ainsi qu'une incursion au sol dans le sud du pays, faisant peu de cas des avertissements internationaux et des résolutions de l'Onu.

Selon des données officielles, Israël a tué 2 083 personnes et en a blessé 9 869 depuis le début des hostilités avec le Hezbollah le 8 octobre 2023, dont 1 251 morts et 3 618 blessés, parmi lesquels un grand nombre d'enfants et de femmes, et plus de 1,2 million de personnes déplacées, depuis le 23 septembre jusqu'au lundi 7 octobre courant.