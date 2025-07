"Le nombre de journalistes martyrs est passé à 176, depuis le début de la guerre génocidaire contre la bande de Gaza, après l'assassinat du caméraman d'Al-Aqsa TV, Mohammed Al-Tanani", a déclaré le Bureau des médias dans un communiqué.

La même source a condamné "le fait que l'occupation prenne pour cible, tue et assassine des journalistes palestiniens", tenant Israël pour entièrement responsable de ce "crime".

Le Bureau des médias a appelé la communauté internationale et les organisations internationales à "faire barrage à l'occupation, à la poursuivre devant les tribunaux internationaux pour les crimes qu'elle commet, et à faire pression sur elle pour qu'elle mette fin au crime de génocide et à l'assassinat de journalistes palestiniens".

Al-Aqsa TV avait annoncé plus tôt la mort de son caméraman, Mohammed Al-Tanani, tué lorsque l'aviation israélienne a tiré des missiles sur son équipe alors qu'elle couvrait les événements à Jabalia et dans le nord de la bande de Gaza, soumise à une attaque terrestre israélienne pour la quatrième journée consécutive, causant la mort de 125 Palestiniens, selon le Bureau des médias du gouvernement.

À plusieurs reprises, les services de presse du gouvernement et les organisations de défense des droits de l’homme ont averti que l’armée israélienne cible délibérément les journalistes palestiniens pour empêcher la couverture des "crimes" qu’elle commet à Gaza.

Avec le soutien des États-Unis, Israël mène un génocide dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, faisant plus de 139 000 victimes palestiniennes (morts et blessés), principalement des femmes et des enfants, et laissant plus de 10 000 personnes portées disparues, dans un contexte de destruction massive et de famine, dans l'une des pires catastrophes humanitaires au monde.

Malgré les avertissements de la communauté internationale, Israël poursuit sa guerre d'extermination, faisant fi des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, ainsi que des ordonnances de la Cour internationale de justice lui enjoignant de prendre des mesures pour prévenir les actes à caractère génocidaire et améliorer la situation humanitaire catastrophique qui prévaut dans la bande de Gaza.

Lire aussi : Gaza: 185 violations israéliennes contre des journalistes palestiniens en septembre