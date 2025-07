La résolution 1701 qui a mis fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006 stipule la cessation des hostilités des deux côtés de la frontière et prévoit que seules les forces de maintien de la paix de l'ONU et l'armée libanaise soient déployées dans le sud du Liban.

Elle autorise de porter jusqu'à 15 000 Casques bleus l’effectif des forces de la FINUL, chargée de surveiller la fin des combats, d'assister l'armée libanaise après le retrait israélien du sud du Liban et d'assurer le retour sécurisé des personnes déplacées. Depuis son déploiement, le mandat de la FINUL est renouvelé chaque année.

Les principaux éléments de la résolution incluent un appel du Conseil de sécurité à la cessation immédiate de toutes les attaques du Hezbollah et des offensives militaires israéliennes.

Elle demande à Israël et au Liban de soutenir un cessez-le-feu durable et une solution à long terme, fondée notamment sur le désarmement des groupes armés au Liban, l'absence de forces étrangères sans le consentement du gouvernement, le respect de la Ligne bleue et la création d'une zone exempte d'armements entre la Ligne bleue et le fleuve Litani, sous contrôle des autorités libanaises et de la FINUL.

La ligne bleue

La Ligne bleue, s'étendant sur 120 km entre le sud du Liban et le nord d'Israël, est une « ligne de retrait » temporaire établie par les Nations Unies en 2000 pour vérifier le retrait israélien du sud du Liban.

Bien qu’elle ne soit pas une frontière officielle, elle joue un rôle crucial pour maintenir la paix dans la région, en particulier depuis la résolution 1701 adoptée après la guerre de 2006.

"Chaque fois qu'un incident survient de l'autre côté de la Ligne bleue, la FINUL déploie immédiatement des troupes supplémentaires à cet endroit, si nécessaire, afin d'éviter un conflit direct entre les deux parties et de s'assurer que la situation est contenue" explique un communiqué de l’ONU.

Le 1er octobre, Israël a lancé une invasion dans le sud du Liban. "Toute entrée au Liban constitue une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban, ainsi qu'une violation de la résolution 1701", a déclaré la FINUL.

Israël a mené des attaques deux jours de suite contre la Finul, qui ont fait des blessés dans les rangs de la mission onusienne.

La Finul appelle depuis le début de l'escalade les deux belligérants à appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU.

Depuis octobre 2023, plus de 2.100 personnes ont été tuées au Liban, dont près de 1.200 depuis l'escalade intervenue le 23 septembre. L'ONU a chiffré à 600.000 le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du Liban.

