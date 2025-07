“J'ai insisté auprès du président Vucic sur l'importance de l'approche constructive de la Serbie pour aider la Bosnie-Herzégovine à surmonter sa fragilité politique”, a déclaré Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe, à l'issue de la signature de 11 accords entre les deux pays.

Erdogan a assuré que la Turquie et la Serbie avaient également l'opportunité de renforcer leur coopération dans le domaine de la défense et de progresser ensemble vers l'avenir. Il a également exhorté les pays tiers à ne pas tenter de “définir ce que devraient contenir les industries de défense de la Turquie et de la Serbie”.

Concernant les attaques israéliennes en cours au Moyen-Orient, qui ont causé la mort de plus de 42 000 personnes et blessé près de 98 000 autres dans la bande de Gaza, Erdogan a souligné que neuf pays avaient reconnu l'État de Palestine depuis octobre 2023 et a appelé d'autres à suivre cet exemple.

Vucic : La Turquie est “la plus grande puissance des Balkans”

Vucic, de son côté, a salué la Turquie comme « la plus grande puissance des Balkans », exprimant l'espoir de la Serbie de bénéficier d'un soutien turc continu pour la paix et la stabilité dans la région.

Il a souligné que certaines régions de la Serbie doivent leur survie aux investissements turcs et a affirmé que la Serbie valorise ses relations amicales avec la Turquie, les considérant essentielles pour les liens politiques et économiques à l'échelle de l'Eurasie et du monde entier.

“Il existe un potentiel énorme de coopération dans le domaine de la défense”, a-t-il ajouté.

Il a également salué Erdogan comme une personne qui “comprend très bien les problématiques des Balkans et préconise toujours le dialogue comme la seule voie pour les résoudre”.

Selon le ministère turc des Affaires étrangères, la Turquie considère la Serbie comme un pays clé pour la stabilité de la région et soutient son intégration dans l'UE. La Turquie estime également que ses relations avec la Serbie progressent positivement, avec des visites bilatérales de haut niveau et un développement dynamique des relations commerciales et économiques.

