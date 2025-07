Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le Quai d’Orsay a annoncé que ‘’la France condamne la poursuite des tirs israéliens délibérés contre la Finul’’.

‘’Ces attaques constituent des violations graves du droit international et doivent cesser immédiatement. Les autorités israéliennes doivent s'expliquer: la France convoque donc, ce jour, l'ambassadeur d'Israël en France au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères’’, ajoute le communiqué.

La Finul a déclaré plus tôt vendredi que deux Casques bleus sri-lankais avaient été blessés par des tirs de l’armée israélienne près de la frontière avec Israël.

Elle estime que les tirs de l’armée israélienne représentent un ‘’très grand risque’’ pour les Casques bleus.

Déjà la veille (jeudi), la Finul a indiqué que l’armée israélienne avait bombardé de manière répétée son quartier général (QG) à Naqoura ainsi que plusieurs autres positions aux alentours.

Le communiqué précise que deux Casques bleus indonésiens ont été blessés par un tir de char Merkava de l'armée israélienne sur une tour d'observation du QG de la force onusienne à Naqoura, dans le sud du Liban.

Des soldats de l'armée israélienne ont également tiré sur la position ‘’1-31’’ de la Finul à Ras Naqoura, ‘’touchant l'entrée du bunker où des Casques bleus se réfugiaient, endommageant des véhicules et un système de communication’’.

Ils ont également ‘’délibérément tiré sur le [camp] UNP 1-32A, où se tenaient régulièrement des réunions tripartites avant le début du conflit, endommageant l'éclairage et une station relais’’.

Cette attaque contre la Finul - qui a 10 000 soldats déployés dans le sud du Liban - a provoqué un tollé international, Rome évoquant de possibles ‘’crimes de guerre’’.

Une nouvelle fois vendredi, la Finul a rapporté que son QG avait ‘’subi des explosions pour la deuxième fois en 48 heures près d'une tour d’observation’' et que‘’deux Casques bleus ont été blessés’’.

La force onusienne ajoute que des ‘’chars israéliens se sont avancés’’ et ‘’un bulldozer de l'armée israélienne a fait tomber des pans de mur de protection’’ d'une position de la Finul dans le village libanais de Labbouné (sud).

Le 11 août 2006, le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté à l'unanimité de ses 15 membres la résolution n° 1701, qui prévoit entre autres la cessation complète des hostilités entre le Liban et Israël, et l’établissement, entre la Ligne bleue (séparant le Liban et Israël) et le fleuve Litani, d’une zone d’exclusion de tous personnels armés, biens et armes autres que ceux déployés dans la zone par le gouvernement libanais et les forces de la Finul.

Lire aussi : Nouvelle attaque de la Finul par Israël, les condamnations se multiplient