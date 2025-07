La Ligue des États arabes a condamné la poursuite du génocide commis par l’armee israélienne d'occupation dans le nord de la bande de Gaza, soulignant qu’il s’agit là de la mise en œuvre de plans de déplacement, rapporte l’agence de presse paletinienne Wafa..

Les déclarations du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, ont été transmises par le porte-parole de la Ligue, Jamal Rushdi, via « Facebook », au moment où les massacres israéliens se poursuivent dans le nord de la bande de Gaza depuis neuf jours consécutifs.

Le communiqué indique qu'Aboul Gheit a condamné "dans les termes les plus fermes l'opération israélienne en cours dans le nord de la bande de Gaza, en particulier à Jabalia, à la suite de laquelle des centaines de personnes ont été tuées ou blessées".

Aboul Gheit a souligné qu’« Israël exploite l’inquiétude mondiale concernant ses crimes au Liban pour continuer à commettre davantage de crimes qui s’ajoutent à son bilan honteux à Gaza ».

Il a ajouté que : « Le but de l'opération israélienne est de séparer le nord de Gaza du reste de la bande, de le vider complètement de ses habitants et de mettre en œuvre le plan de déplacement. »

Politiques extrêmes

Abou Gheit a souligné qu'Israël "utilise des politiques extrêmement brutales en refusant aux résidents des fournitures essentielles, telles que de l'eau et de la nourriture, en plus de cibler les établissements de santé et de raser les bâtiments".

Depuis le début de la dernière opération militaire dans la soirée du 5 octobre, la population du nord de la bande de Gaza souffre de de faim, de soif et d'absence de services de santé sous le poids des bombardements et des destructions de l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza.

Les forces armées israéliennes imposent un siège sévère dans cette zone, comprenant Beit Hanoun, Beit Lahia et le camp de Jabalia. L'entrée des camions d'aide humanitaire et d'eau potable est proscrite..

“Alors que l’opération militaire entre dans son neuvième jour, la population appelle toutes les institutions internationales à agir pour sauver leurs vies avant qu’il ne soit trop tard et pour dissuader Israël de commettre de nouveaux crimes”.

Mercredi, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a annoncé que l'armée israélienne assiège au moins 400 000 Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza.

Il s'agit de la troisième opération dans le camp de Jabalia depuis le début de la guerre israélienne dans la bande de Gaza, le 7 octobre 2023.

